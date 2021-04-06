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06.04.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Скандал, Украина
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Конфуз: В эфире телеканала Ахметова олигарха обозвали «петухом»

Новости Украины

Конфузом обернулся прямой эфир, который вёл из Киева телеканал «Украина 24» крупнейшего олигарха страны Рината Ахметова.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», инцидент произошел в то время, когда в студию подключилась журналистка телеканала, которая рассказывала об экологичности и быстроте передвижения по Киеву на велосипеде в условиях локдауна.

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Для убедительности своих тезисов она решила остановить проезжавшего мимо велосипедиста. «Вот, видите, мужчина поехал. Добрый день вам. Сейчас и спросим. Доброго дня, почему вы выбрали такой транспорт?», – спросила журналистка.

– Добрый день. Потому что Ахметов – петух», – ответил велосипедист и поехал дальше.

Было видно, что журналистка  растерялась и, сказав несколько фраз, передала слово ведущим в студии.

«Это же надо было остановиться, взять микрофон для того, чтобы вот так интеллектом своим на всю страну засветить. Очень странные люди иногда встречаются нам в жизни», – попытался спасти ситуацию ведущий канала.

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