Конфуз: В эфире телеканала Ахметова олигарха обозвали «петухом»

06.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Конфузом обернулся прямой эфир, который вёл из Киева телеканал «Украина 24» крупнейшего олигарха страны Рината Ахметова.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», инцидент произошел в то время, когда в студию подключилась журналистка телеканала, которая рассказывала об экологичности и быстроте передвижения по Киеву на велосипеде в условиях локдауна.

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Для убедительности своих тезисов она решила остановить проезжавшего мимо велосипедиста. «Вот, видите, мужчина поехал. Добрый день вам. Сейчас и спросим. Доброго дня, почему вы выбрали такой транспорт?», – спросила журналистка.

– Добрый день. Потому что Ахметов – петух», – ответил велосипедист и поехал дальше.

Было видно, что журналистка растерялась и, сказав несколько фраз, передала слово ведущим в студии.

«Это же надо было остановиться, взять микрофон для того, чтобы вот так интеллектом своим на всю страну засветить. Очень странные люди иногда встречаются нам в жизни», – попытался спасти ситуацию ведущий канала.