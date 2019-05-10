Конгресс Европейской федерации журналистов принял спецзаявление по Украине

10.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Конгресс Европейской федерации журналистов принял специальное заявление относительно солидарности с украинскими журналистами, которые подвергаются нападениям, и требует остановить безнаказанность за эти нападения, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил в Facebook председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

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Сообщается, что в Европейской федерации журналистов обеспокоены фактами физической агрессии в отношении журналистов в Украине, а также нападениями и преследованием журналистов, в том числе, попыткой убийства Вадима Комарова 4 мая в Черкассах.

Организация призывает власть в Украине бороться с системной безнаказанностью за нападения на журналистов и поддерживает инициативу НСЖУ о проведении специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов и свободы слова.