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Из-за предновогодних праздников, скорее всего, в этом году Конгресс США уже не рассмотрит вопрос выделения дополнительной помощи Украине.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил старший научный сотрудник американской исследовательской корпорации RAND Сэм Чарап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока этот вопрос [выделения помощи Украине] завис. У нас на этой неделе праздник, все конгрессмены и сенаторы разошлись по домам, в свои округа. Все празднуют День благодарения, и Конгресс не работает. И непонятно, примут ли, и в какие сроки. Так как не очень много календарных дней до начала рождественских праздников. Как я понимаю, пока речь идёт о январе, но пока очень много неопределённости», – сказал Чарап.

Тем не менее, по его мнению, администрация Байдена попытается ещё продавить какое-то выделение средств неонацистам.

«А потом есть вопросы политики по отношению к Украине, к двусторонним отношениям. И тут есть попытка убедить украинцев, русских, европейцев и всех остальных, что, по крайней мере, эта администрация непоколебима в своей политике по отношению к Украине. И что ничего не меняется, несмотря ни на войну в Газе, ни на тупик на фронте», – подытожил эксперт.