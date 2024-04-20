Конгресс США одобрил кражу российских активов

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Палата представителей США одобрила конфискацию замороженных российских активов. Такое решение конгрессмены приняли на внеплановой субботней сессии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Документ позволит американскому руководству конфисковать замороженные российские активы в банках США и перевести их в специальный фонд для Украины, которая получит деньги в виде кредитов. Также законопроект предполагает введение новых санкций против России, ХАМАС и Израиля.

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360 конгрессменов поддержали документ, 58 высказались против. Теперь законопроект будет направлен на рассмотрение в Сенат, а после – на подпись президенту Джо Байдену.

Уже после голосования документ прокомментировал спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

«Сейчас у нас есть кредит на экономическую помощь [Украине], а также механизмы, чтобы забрать российские активы. И помните, что значительная часть пойдёт на то, чтобы пополнить запасы США в оружии. Также туда входят санкции против Ирана, России и Китая», – сказал Джонсон.

Отметим, в банках США находится более 6 миллиардов долларов из 300 миллиардов российских активов, замороженных в разных странах мира.