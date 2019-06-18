18.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Политика, США, Украина, Финансы
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Конгресс США подкинул Украине $250 млн на оборону

Конгресс США утвердил весь пакет помощи по безопасности на сумму $250 млн, который должен быть предоставлен Украине в 2019 году по линии Пентагона на цели усиления национальной безопасности и обороны, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает посольство Украины в Вашингтоне.

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«Таким образом, в Вашингтоне признали, что Украина продолжает движение по пути реформ, демонстрацией чего, в т.ч. стало неуклонное выполнение положений принятого в прошлом году закона о национальной безопасности», — говорится в сообщении, обнародованном на странице посольства Украины в США в Фейсбук.

В информации отмечается, что соответствующие структуры Министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставку оборудования и оказание услуг для оборонного сектора Украины за счет средств бюджета 2019 года.

«Нынешний пакет помощи по безопасности предусматривает предоставление нашему государству как нелетальных, так и летальных видов оборонительного вооружения, с отдельным акцентом на поддержку Военно-морских сил Вооруженных сил Украины», — отметили в посольстве и поблагодарили американских партнеров.

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