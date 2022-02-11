Конгресс украинцев: Не выгодное Киеву соглашение о свободной торговле с Канадой подписали ради ценностей

Новости Украины

Украину надо оторвать от России, и этому служат такие соглашения, какие Украина подписала с ЕС об Ассоциации и с Канадой о свободной торговле.

Об этом во время экспертной дискуссии «Аксиомы экономического патриотизма» заявил директор Представительства Всемирного Конгресса украинцев в Киеве Сергей Касянчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы оторвались от России, или пробуем оторваться от России с ее ментальностью, с ее подходом. И мы видим, что экономика – это была та пуповина, которая очень тесно связывала нас. Экономика очень тесно связывает нас с политикой. И мы видим, как на сегодняшний день мы восстановили энергетическую независимость от Белоруссии и России, насколько оно влияет по безопасности. То есть, не всегда тот прагматизм, что мы сегодня берем, где-то дешевле. Дешевле – срабатывает только в краткосрочный период. На лонг-терм мы видим, что мы очень дорого за это платим. Потом оно нам выходит значительно дороже только потому, что нет того стратегического подхода, нет того ценностного подхода», – рассуждал он.

«И очень важно для диаспоры оторвать Украину от того советского рынка. От того советского менталитета и перестроить его на западный мир. Потому так важно подписание соглашения с ЕС. Потому мы так активно продвигали подписание соглашения о свободной торговле с Канадой. Правительство сначала принципиально не хотело заниматься этим вопросом, говорят – там маленький товарооборот, почему мы будем тратить свое время, тратить свои ресурсы, чтобы заниматься такими мелкими вопросами. Вопрос, опять-таки, ценностей. Мы показываем, как с каждой отдельной страной мы можем открывать сотрудничество», – вещал Касянчук.