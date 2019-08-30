Конгресс в ярости: Трамп поставил на паузу помощь Украине

30.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Президент США Дональд Трамп распорядился проверить, как используется помощь Вашингтона Украине.

Об этом в ходе прямого включения из США в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» рассказала ведущая «Голоса Америки» Мирослава Гонгадзе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут однозначно ожидают реформы «Укроборонпрома», ожидают реформы в военной отрасли на Украине. Вы знаете, что вся военная помощь США зависит от реформ, которые будут проведены, и понятно, что есть целый список тех вещей, которые должна сделать украинская власть, чтобы эту помощь получить.

Вчера вечером президент Трамп попросил свою команду проверить вообще качество использования помощи Украине. Тут поднялся очень большой шум, потому что Конгресс пытается поддерживать Украину, и двухпартийная поддержка существует, и очень много конгрессменов – как республиканцев, так и демократов – раскритиковали это решение Трампа. Так что, в действительности, вся эта военная помощь пока на паузе», – рассказала Гонгадзе.