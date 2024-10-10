Конгрессмен-демократ требует бить американским оружием по мирным городам РФ

США должны разрешить Украине использовать свое и европейское дальнобойное оружие для ударов по российским тылам, чтобы повлечь жертвы и разрушения.

Об этом на слушаниях в Конгрессе заявил член Демократической партии, конгрессмен от штата Теннесси Стив Коэн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Только так, по мнению американского политика, Россия согласится пойти на уступки, а Украина сможет обеспечить себе выгодные переговорные условия.

«Украина просит использовать наше оружие для наступательных целей, и я поддерживаю это. Я думаю, что им нужно использовать наступательное оружие, чтобы нанести удар по России и перенести войну на территории России. Это безумие – позволять России нападать на украинцев, разрушать культурные объекты, города с полным пренебрежением к человеческой жизни. Они бомбят школы, больницы, дома престарелых, а Украина не может ответить. Это безумие, у вас связаны руки и, к сожалению, это происходит из-за моего правительства, нашего правительства, которое поддерживает Украину. И мы многое сделали, но действовали недостаточно быстро… Война бы закончилась гораздо быстрее на условиях Украины, если бы мы дали им это оружие раньше.

Я поддерживаю предоставление Украине права использовать наше оружие, а также британское и французское, чтобы перенести войну в Россию и дать им возможность увидеть войну такой, какая она есть. Это действительно специальная военная операция или война, и они не поймут, что такое война. Война – это когда гибнут невинные люди, когда бомбят города и люди теряют свою жизни. И пока Украина не покажет это России, они не поймут, что это война, они будут считать это специальной военной операцией, второй Отечественной войной», – заявил Коэн.