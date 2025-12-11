Конгрессмен США сел в лужу, с гордостью выполнив наказ латышских русофобов

Елена Острякова.  
11.12.2025 16:14
  (Мск) , Москва
Просмотров: 855
 
Дзен, Нефть, Общество, Политика, Прибалтика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Санкции, США, Украина


Конгрессмен США Патрик Уизенга с готовностью и гордостью передал коллегам слова латышских депутатов, бродивших по Вашингтону, как будто речь шла об избирателях штата Мичиган, который он представляет.

Позорище случилось на слушаниях «Стратегическое партнерство между США и Индией» в подкомитете Палаты представителей по иностранным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«По пути сюда я встретил делегацию латвийских парламентариев. И когда я сказал, что буду председательствовать на слушаниях по отношениям Индии и США, первое, что они сказали, чтобы мы попросили их прекратить покупать российскую нефть. Чтобы у них не было денег на создание угрозы для Латвии. Так что сообщение получено и доставлено», – выпалил Уизенга.

Однако конгрессмен выставил себя некомпетентным пустословом, продемонстрировав слабую погруженность в тему.

«Визит президента Путина в Индию и участие Индии в саммите Шанхайской организации вызвали понятные опасения. В то же время Индия согласилась покупать больше американской энергии, тем самым значительно снизив свою зависимость от России», – сказал Уизенга.

Между тем, американское агентство «Рейтерс» сообщает, что импорт сырой нефти из России в Индию достигнет шестимесячного максимума в декабре: как ожидается, в этом месяце поставки российского сырья вырастут до 1,85 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,83 млн баррелей в сутки в ноябре.

