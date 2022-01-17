Конгрессмены США прилетели в Киев провоцировать войну в Донбассе

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

На Украину 17 января прибыла двухпартийная делегация конгресса США.

Об этом в своем Твиттере сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Из сообщения Дмитрия Кулебы следует, что делегация уже встретилась с ним. Представители делегации также планируют встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром внутренних дел Денисом Монастырским и министром обороны Алексеем Резниковым.

Кроме того, сенаторы встретятся с министром энергетики Германом Галущенко и другими представителями энергетического сектора. Американскую сторону представляют сенаторы Роб Портман, Крис Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричард Блюменталь и Роджер Викер.

Двухпартийная делегация конгресса США приехала в Киев чтобы, с одной стороны, конгрессмены могли продемонстрировать перед своими избирателями свою «ястребиную» позицию», с другой – чтобы продолжать провоцировать Украину на обострение конфликта с Россией.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил основатель партии «Союз левых сил» Василий Волга.

«Конгрессмены едут сюда, чтобы пиариться перед своими избирателями, демонстрировать, какие они ястребы, какие они защитники американского мира, демократии, свободы. Разумеется, они и далее будут накручивать Украину против России, провоцировать Украину напасть на Донбасс, на Крым, обещать всё необходимое для этого. То есть, это – визит провокаторов, визит подготовки к войне, визит поддержки украинского руководства в борьбе против Донбасса. Подготовки к тому, что если действительно будет какое-нибудь обострение, то Украина бы выступила в качестве пушечного мяса возможном конфликте, защищая американские интересы», – заключил Василий Волга.