Конгрессмены США всерьёз считают Зеленского и Ермака любовниками – майор ВСУ

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Американские конгрессмены уверены, что у Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака – роман. Только демократы относятся к этому лояльно, а республиканцы – осуждают.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил побывавший недавно в США бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Штатах очень много шуток на тему Ермак-Зеленский. А если поговорить с республиканцами, то они вообще считают, что Ермак и Зеленский, что такая верность, не верность… подскажи по-украински… преданность – нет, беззаветная любовь, жертвенность такая, не знаю, как это передать. То есть они реально считают, что Зеленский с Ермаком ближе, чем просто люди, которые друг другу доверяют. Они иначе не могут объяснить такие реверансы со стороны Зеленского к Ермаку. Это реально, я разговаривал с политиками! Они к этому достаточно лояльно относятся. Республиканцы – нет, демократы – лояльно. У республиканцев более традиционное мнение вообще на счёт таких отношений», – рассказывал он.

«Я говорил, народ, ну, вы такое у меня спрашиваете, вы меня не спрашивайте, потому что я же не знаю там. Но они мне сразу влупили живой пример. Скажи мне, пожалуйста, говорит, ты берёшь жену, берёшь маму жены, едешь на море и с собой берёшь Ермака – это что? Это они так намекали об оманской встрече. Я такой говорю – ну, не знаю, «потужно»!», – заключил Лапин.