«Кони и люди» – Матвиенко о песне «Russian Woman» для «Евровидения»

31.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Необходимо спросить у «Первого канала», каким образом проходят голосования, поскольку песня «Russian Woman», которую певица Манижа собирается представить на «Евровидении» в этом году, совершенно лишена смысла.

Об этом в ходе заседания Совета Федерации РФ заявила спикер Валентина Матвиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в ходе сессии член Комитета СФ по международным делам Елена Афанасьева назвала кощунственным использование название «Русская женщина» для такой песни.

«Для всех очевидно, что «Евровидение» превратилось в конкурс, мягко говоря, для людей с необычной внешностью и некими пристрастиями. Людям с хорошими вокальными данными и песнями, наполненными смыслами, дорога туда практически закрыта.

Многих россиян удивил выбор исполнительницы. Не национальность, на что делают упор прозападные СМИ, у нас в России почти 200 национальностей живёт в мире и согласии, а для заграницы мы все – русские, кто живёт в России и говорит на русском языке. Удивила не внешность, а песня. Присутствует непонимание, что за такой «троллизм» наших российских женщин», – сказала Афанасьева.

При этом, по её словам, песня совершенно лишена смысла: «набор фраз незрелой тридцатилетней девушки с нерешёнными личными проблемами».

«Но причём здесь русские женщины? Манера исполнения – какие-то афроамериканские танцы. Костюм, кстати, американского заключённого, просто, он там оранжевого цвета», – добавила сенатор.

«Хочу донести точку зрения обыкновенных граждан, которые видят это и не понимают – с одной стороны мы говорим, что мы великая держава, что мы за нормальные традиционные ценности, и в то же время мы позволяем использовать в песне с названием «Русская женщина» не отражающую душу русского человека суть.

Мне кажется, тем, кто организовывает участие исполнительниц, нужно подумать над тем, чтобы сменить название песни. Это какое-то хулиганство и недалёкость», – заключила Елена Афанасьева.

«Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую, – прокомментировала спикер СФ Валентина Матвиенко. – Это «кони и люди» какие-то, и вообще какой-то бред, я вообще не понимаю, что это и о чём».

В свою очередь, зампред Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Максим Кавджарадзе возмутился отсутствием цензуры, как таковой.

«Вообще таких песен в стране очень много, это разлагает молодёжь, и не только – у нас… идёт и нецензурная брань конкретно в этих песнях, и никто на это не ставит стоп. Если раньше хоть какая-то цензура была, то сейчас просто отвернулись. Мы ещё 10 лет назад принимали закон об аудиовизуальных произведениях, где хамство лилось со всех экранов. И фильмы в кинотеатрах, и интернет, и всё, где может человек найти экран, вместе с теми, кто этот контент производит», – сказал он.

«Вы запросите, как у «Первого канала» проходит процедура голосования? Как-то всё, мягко говоря, странно», – обратилась Матвиенко к Афанасьевой.