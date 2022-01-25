«Конкорд» напомнил о приеме заявок от подрядчиков на проведение песенного конкурса

25.01.2022  18:16 (Мск), Санкт-Петербург,
Иван Добровольский.  
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Дзен, Культура, Общество, Политика, Россия, Санкт-Петербург, Экономика


В пресс-службе компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» рассказали, что заявки на организацию конкурса позитивных песен о Санкт-Петербурге все еще принимаются. Призовой фонд составит 10 миллионов рублей.

В настоящее время «Конкорд» ищет для проведения конкурса подрядчика из числа компаний, заинтересованных судьбой города. По сообщению пресс-службы, условия работы с организатором конкурса будут утверждаться после отбора и утверждения заявки.

В пресс-службе компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» рассказали, что заявки на организацию конкурса позитивных песен...

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«Напоминаем, что компания «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» продолжает принимать заявки и выбирает подрядчика на проведение конкурса позитивной песни о Санкт-Петербурге среди молодых исполнителей. Общий объем фонда – 10 миллионов рублей.

Организатором конкурса может быть любая компания, заинтересованная в проведении мероприятия и небезразличная к судьбе Северной столицы.

Коммерческие условия работы и сумма вознаграждения компании-организатору обсуждаются после утверждения заявки», – отметили в пресс-службе.

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