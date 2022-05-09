«Конкорд» обнародовал подробную рецензию Пригожина на фейковые статьи The Guardian
Российский предприниматель Евгений Пригожин дал развернутую рецензию на материалы автора британского издания The Guardian Джэйсона Берка, посвященные самому бизнесмену, ситуации в Африке и «ЧВК Вагнера».
Ответ Пригожина опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
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Бизнесмен внимательным образом изучил все материалы. К тому же некоторые отрывки из статей прокомментированы экспертами и аналитиками.
В рецензии Пригожин обращает внимание журналиста на то, что вооруженные силы Франции за десятки лет не смогли стабилизировать ситуацию в африканских регионах. Более того, западный контингент неоднократно был замечен в связях с террористическими элементами, с которыми он должен был бороться.
«Они находятся в Западной Африке, чтобы поддерживать “серые зоны” и активность террористов, контролировать маршруты наркотрафика, контрабанды, нелегальной миграции и вывоза полезных ископаемых. Русскими, в отличие от французов, движут идеалы справедливости, а не корысти. Они устанавливают партнерские отношения с дружественными странами и до конца придерживаются взятых на себя обязательств», — говорится в рецензии, которую опубликовала пресс-служба копании «Конкорд».
В частности, армия Мали после начала взаимодействия с российскими специалистами смогла добиться значительных успехов. Бойцы начали эффективно противостоять боевикам, уничтожая их инфраструктуру. Весь западный контингент за десять лет не смог реализовать и 10% той работы, которую сделали бойцы FAMa (вооруженных сил Мали) всего за год.
Пригожин также предложил британскому СМИ ознакомиться с подготовленной им краткой историей событий, связанных с великим российским праздником – 9 Мая.
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