27.02.2021, Санкт-Петербург, Игорь Соколенко

Пресс-служба «Конкорда» опубликовала заявление по поводу объявления Федерального бюро расследований (ФБР) США о «розыске» предпринимателя Евгения Пригожина. В компании отметили, что оно относится к обвинению трехлетней давности и является сугубо политизированным.

В сообщении пресс-службы говорится, что средства массовой информации активно отреагировали на публикацию в твиттер-аккаунте ФБР, касающуюся розыска 13 граждан РФ по причине якобы «вмешательства» во внутренние дела Соединенных Штатов. Как отмечается в заявлении, так называемые эксперты и аналитики, выступающие в СМИ, не владеют достаточной информацией в данном вопросе, в связи с чем им приходится фабриковать «факты» в режиме реального времени.

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Примечательно, что расследование по делу о мнимом «вмешательстве» было инициировано еще в 2017 году. Судебный процесс продолжался почти два года, и по решению федеральной судьи Дабни Фридрих производство по иску США против ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» было прекращено.

Расследование в связи с подозрением на «вмешательство» проводил спецпрокурор США Роберт Мюллер. Однако за два года им так и не удалось обнаружить каких-либо доказательств. Более того, в формулировке самого обвинении не было состава преступления.

Обвинение против Евгения Пригожина, «Конкорда» и некоторых россиян было сфабриковано после победы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. Однако в уголовном праве США отсутствуют такие основания, как «вмешательство в выборы» или «вмешательство в политическую систему». Спустя два года судебных тяжб всем стало понятно, что обвинения в адрес Пригожина и «Конкорда» были не более, чем блефом.