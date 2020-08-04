Конкурент Лукашенко: В историю с «боевиками Вагнера» никто не верит, Китай не спасёт

04.08.2020, Киев, Игорь Петров

Жители Белоруссии не верят в раскручиваемую властями историю об аресте «боевиков российской ЧВК Вагнер», которые якобы готовили государственный переворот, засев в пансионате под Минском.

Об этом в эфире украинского телеканала ICTV заявил не допущенный к президентским выборам в Белоруссии и бежавший за границу Валерий Цепкало, бывший директор Парка высоких технологий.

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«Вагнеровцы приехали, зарегистрировались в гостинице по своим паспортам. Они что, не могли снять квартиру на подставное лицо? Нет, они приехали в гостиницу, показали свои паспорта. Потом они переехали в санаторий, который принадлежит единственному белорусскому профсоюзу, руководителем которого является глава инициативной группы Лукашенко», – обратил Цепкало на слабую конспирацию для осуществления переворота.

По его мнению, это свидетельствует о том, что российские граждане не находились в засаде, а находились в Белоруссии, ожидая отправки в другую страну.

«Они там остановились, отдыхали. Зачем им ездить в Белоруссию? Для пересылки, это же частное военное ведомство, которое занимается тем, что охраняет каких-нибудь африканских диктаторов типа Лукашенко», – сказал Цепкало, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Политик считает, что Россия, если бы захотела, осуществила стремительное поглощение Белоруссии.

«Если совсем по-простому, то на самом деле Россия имеет и военно-политические, и человеческие, и экономические, и прочие ресурсы для того, чтобы при любом раскладе просто захватить Белоруссию. Мы отдаем себе отчет в своем положении. Мы ни НАТО не сможем противостоять, ни России противостоять в военном плане. Мы не сможем противостоять и Украине в военном плане. Именно отсюда и исходит моя внешняя политика – формирование пояса добрососедства вокруг нашей страны», – сказал оппозиционер.

Он также заявил, что Лукашенко не может рассчитывать и на Китай.

«Белорусско-китайские отношения строятся, исходя из национальных интересов КНР, но никак не из национальных интересов Республики Беларусь. Китай дает товары в кредит. Возможно, под хороший процент. Но это – китайские товары, китайское производство. Они поставляются в Белоруссию. Так было модернизировано два цементных предприятия. Они абсолютно неэффективны. Сейчас это не работает, Белоруссия должна зарабатывать реальную валюту, чтобы быть в состоянии расплатиться за эти кредиты. Так работают все наши отношения с Китаем. Я бы не стал говорить об интересах Белоруссии. Да, строится китайский парк, но он, опять же, строится за китайские кредиты, которые надо будет потом зарабатывать»,- сказал Валерий Цепкало.