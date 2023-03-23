Конкурент Трампа оправдывается за «пророссийское» интервью и ругает Путина

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Губернатор Флориды Рон ДеСантис, который считается потенциальным конкурентом Дональда Трампа накануне выдвижения в кандидаты в президенты от Республиканской партии, был вынужден публично оправдываться и корректировать свою позицию после недавнего интервью, которое многие сочли «пророссийским». Тогда политик скептически высказался по поводу широкого участия США в конфликте на Украине.

«Хотя у США есть много жизненно важных национальных интересов – обеспечение безопасности наших границ, решение кризиса боеготовности в наших вооруженных силах, достижение энергетической безопасности и независимости, а также проверка экономической, культурной и военной мощи Коммунистической партии Китая – дальнейшее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией не входит в их число», – сказал ДеСантис в интервью FoxNews, из-за которого впоследствии был вынужден оправдываться.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», спустя несколько дней американский политик изменил курс в новом интервью, назвав президента России Владимира Путина «военным преступником».

«Я думаю, что он военный преступник», — сказал ДеСантис Пирсу Моргану в интервью, опубликованном в среду в New York Post.

Он добавил, говоря о Путине:

«Я действительно думаю, что он должен быть привлечен к ответственности».

ДеСантис утверждал, что его предыдущее заявление ведущему Fox News Такеру Карлсону было «неправильно охарактеризовано», и что его «главная мысль» заключалась в том, что он не думает, что Россия может «захватить Украину» или «угрожать НАТО», даже если США этого не пойдут на эскалацию своего участия. Он сказал, что не считает вторжение России оправданным.

«Я думаю, что они имеют право на эту территорию», – сказал ДеСантис об Украине. «Если бы я мог щелкнуть пальцами, я бы вернул это Украине на 100%».

Ожидается, что ДеСантис, который еще не объявил о своих намерениях, будет баллотироваться в президенты от республиканцев. Опросы показывают, что он является главной альтернативой бывшему президенту Дональду Трампу, который попытается вернуться во власть 2024 году.

Если Трамп будет баллотироваться, ДеСантису будет сложно ориентироваться в первичном ландшафте Республиканской партии. Чтобы выиграть, ему необходимо будет завоевать симпатии большей части сторонников Трампа, а также скептиков правления бывшего президента.

Первое интервью ДеСантиса вызвало упреки со стороны многочисленных высокопоставленных республиканцев на Капитолийском холме, которые поддерживают Украину. На предстоящих выборах ему очень пригодятся их голоса.