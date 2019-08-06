Конкуренты высмеяли агитацию «Единой России» в Севастополе

06.08.2019, Севастополь, Иван Потемкин

Иван Комелов, который пытается баллотироваться в законодательное собрание Севастополя от партии «Родина», высмеял календарики с логотипом «Единой России», которые партия власти раздает горожанам.

Как выяснилось в них «не допечатали» дни в сентябре и декабре, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«”Единая команда” решила осчастливить севастопольцев календариками!

Все бы ничего, но криворукие технологи так увлеклись отстройкой тиража от избирательной кампании, заботливо указав дату изготовления календаря 26.06.2019, что даже не озаботились проверить сам календарь!

Теперь благодаря “Единой команде” у нас в сентябре и декабре 29 дней!

Видимо по задумке “ЕР” Новый год после выборов у севастопольцев уже не предполагается», – написал Комелов у себя в «Фейсбуке».

Отметим, что список «Родины» не зарегистрирован избиркомом Севастополя. Сейчас это решение оспаривается в суде.