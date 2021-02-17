Консенсус по Донбассу невозможен. Впереди война

17.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Конфликт в Донбассе в ближайшее время может разгореться с новой силой – Минские соглашения не выполняются и фактически уничтожены, а Украина не хочет идти на политическое урегулирование.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Украина хочет заморозить конфликт, но сделать этого не удастся, потому что он не решен на уровне консенсуса, как, например, в Приднестровье.

«В дальнейшем нас ждет усиление экономического кризиса, долговая проблема очень серьезно стоит. В дальнейшем нас может ожидать эскалация на Донбассе, новая эскалация по дебальцевскому сценарию…

Мы видим, что «Минские соглашения» по большому счету разрушены сегодня. У сторон разные целеполагания. Украина пытается заморозить конфликт и готова демилитаризировать его – развести силы, разминировать, провести КПП, но никакого политического решения, никакой реинтеграции Донбасса. Россия показывает, что она вообще неготова замораживать конфликт, она настаивает именно на политическом урегулировании и возвращении Донбасса в состав Украины, как инструмента влияния на политическое, электоральное поле Украины.

Проблема этого конфликта в том, что Украина проиграла битву, но не проиграла войну, проблема в этом конфликте, что он не завершен. И поэтому приднестровский сценарий невозможен. Приднестровский сценарий – это консенсус сторон. Консенсус России и Молдовы в отношении прекращения конфликта. Консенсуса по Донбассу нет, поэтому он невозможен. Сегодня этот наш конфликт даже не карабахский сценарий – это что-то другое еще», – заявил Бортник.