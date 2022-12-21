Консенсуса против России в НАТО не будет – депутат Рады

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Маловероятно, что НАТО вступит на стороне Украины в прямое противостояние с РФ, поскольку это противоречит как Уставу, так и концепции альянса.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат Верховной рады Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Является ли участие НАТО в этой войне неминуемым? Нет. Оно теоретически возможно, но с оглядкой на сегодняшние реалии очень маловероятно. Когда НАТО задумывалось как военно-политический блок с уклоном именно на военную составляющую, оно рассматривалось как организация, которая должна оборонять мир и, прежде всего, Европу от возможного российского нашествия. Сегодняшнее НАТО как военно-политический блок с уклоном на слово «политический» существует для того, чтобы удержать Европу от войны с Россией. Почувствуйте разницу. НАТО – это огромное количество абсолютно разных стран, у которых даже бывают, как в случае Греции и Турции территориальные претензии друг к другу, и если мы говорим о каком-то коллективном мнении, то оно заключается в том, что НАТО должно сделать всё возможное, чтобы не втянуть мир в полномасштабную третью мировую войну с использованием оружия массового поражения. Потому они будут делать всё, чтобы этого избегать. С правовой точки зрения, если почитать Устав НАТО, то там решения принимаются консенсусом. А консенсус НАТО невозможен, если речь идёт о возможном участии в войне с РФ», – сказал Рахманин.

В то же время он допустил, что в нынешних реалиях может произойти всё что угодно.

«Поэтому я такое участие считаю маловероятным, но теоретически возможным, потому что мир изменчивый, мир химерный, а ситуация развивается с чрезвычайной скоростью. Множество вещей, которые казались фантастическими в прошлом году, сегодня абсолютно реальны – или уже происходят, или, по крайней мере, обсуждаются. Однако на сегодняшний день такой вариант возможен лишь теоретически», – добавил украинский депутат.