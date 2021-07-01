«Консерва Медведчука без сроков давности». Грызня вокруг «Департамента войны»

01.07.2021, Симферополь, Александр Ростовцев

Новости Украины

29 июня зеленская генпрокурорша Венедиктова отлучила от «департамента войны» «ястреба» Гюндуза Мамедова, поставив на его место смирного хомяка Максима Якубовского, и тем самым обрекла департамент «на грань уничтожения», по мнению свидомой «спильноты».

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генпрокурорша и зрадница Венедиктова

Справка. «Департаментом войны» в администрации Зеленского сокращённо величают очередное мертворожденное детище – Департамент надзора в уголовном производстве в части преступлений, совершённых в ходе военного конфликта. В его задачу входит «сбор обвинительных доказательств» по сбитому «боингу» МН17, «фактов вооружённой агрессии России против Украины», а также «военных преступлений оккупационной власти на территории Крыма и Донбасса».

Согласно задумке, «расследования департамента войны» подшиваются в особую папочку, которая затем передаётся на рассмотрение Международному уголовному суду в Гааге. Правда, о реакции суда на украинскую макулатуру никто из причастных не распространяется.

Гюндуз Мамедов в украинском политическом паноптикуме экспонат не особо примечательный, поскольку таких как он чиновников в постмайданной «владе» – как у дурака фантиков.

отстранённый “крымский прокурор в изгнании” Гюндуз Мамедов

Уроженец Азербайджана Мамедов, считающийся «крымским прокурором в изгнании», был подобран и пригрет в Генпрокуратуре «соросёнком» Русланом Рябошапкой, а в 2016 году ему было поручено возглавить бутафорскую «прокуратуру АРК», откуда он требовал от России «прекратить притеснять» правосеков, «меджлис» и «хизбов», а также подвергал виртуальным арестам различное имущество в Крыму, выписывал «пидозры», заочные аресты и возбуждал «уголовные дела» против крымчан, российских военнослужащих на полуострове и крымских чиновников.

Одной из основных функций Мамедова на посту «прокурора АРК», имевшего в подчинении аж 30 прокурорских и 35 оперативных работников, были попытки хоть как-то обосновать и узаконить параноидальный бред экстремиста и провокатора Мустафы Джемилева, извергаемый в адрес российского Крыма.

Дело дошло до того, что из «прокуратуры АРК» в ГПУ было подано дело о привлечении к уголовной ответственности Сталина и Берии за ссылку крымских татар в мае 1944 года – сюрреализм в чистом виде.

По отзывам сотрудников, знавших Мамедова ещё по работе в Приморской районной прокуратуре Одессы, трудно найти второго такого профессионально непригодного и коррумпированного работника правоохранительных органов.

Клевещут, будто Мамедов рассматривал свою работу в «прокуратуре АРК» почётной, но совершенно не прибыльной, отчего ему пришлось задействовать старые «деловые» связи в Одессе.

Вне всякого сомнения, что оказанное доверие Мамедов на посту «прокурора АРК» не оправдал, отчего и был повышен до заместителя генпрокурора Украины с переходом на работу в «департамент войны», где и продолжил свою кипуче-бессмысленную деятельность.

И вот, новая «зрада» со стороны команды Зеленского. Суетливого «крымского прокурора в изгнании» заменили на какого-то тихого жирдяя. У свидомых вновь подгорает, дымится и искрит Попокатепетль, а определённые сегменты соцсетей с «патриотическими» СМИ разрывает в портянки от возмущения.

Главными обвинениями, выдвинутыми «свидомой спильнотой» к новому главе «департамента войны», являются утверждения, будто он всё ещё выступает «человеком Медведчука», хотя работал Якубовский юрисконсультом в медведчуковском центре «Правовое государство», можно сказать, в прошлой жизни – с 2011 по 2013 годы.

По утверждению майдаунов, Якубовский в центре «Правовое государство» занимался дискредитацией соглашения о евроассоциации Украины по заказу «пророссийских» политиков.

Кроме того, заламывают руки «активисты», назначение Якубовского главой «дипвойны» тянет Украину и процесс «деоккупации» в «тёмные времена прокурора Анатолия Матиоса», когда «братские могилы, госбезопасность, военные преступления были свалены в одну кучу». Якубовский, мол, не имеет опыта расследования военных преступлений.

Как будто уволенный зиц-председатель Мамедов подобный опыт имеет…

Особая «пидозра» вынесена Якубовскому за участие в конкурсе среди 128 кандидатов на должность главы Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) осенью 2015 года, хотя он не дотянул до финала.

Ну, то есть, перегретые майдауны в очередной раз валят всё в одну кучу и пытаются шаблонно натянуть сову на глобус, клеймя недостаточно, по их мнению, свидомого чиновника «консервой без сроков давности». Если не Януковича, то Медведчука.

он провалит заранее мёртвое дело!

Утверждается также, что Якубовский – прожжённый коррупционер с огромными побочными доходами, хотя фото жилища главы нового «депвойны» и его декларация о доходах, в которых заработанные им суммы в два раза превышают должностной оклад, большого впечатления не вызывают. Можно сказать, Якубовский – натуральный нищеброд в разливанном море коррупционеров.

Очень смешно негодуют в Facebook по поводу нового назначения Якубовского подписчики «правозащитной» грантоедки Ольги Скрипник из шайки «Альменда – Крымская правозащитная группа».

Одна из воспалённых почитательниц Скрипник попыталась привлечь к скандалу внимание и повлиять на решение генпрокурорши при помощи фашистов Гудименко, Стерненко и Балуха, а также «правозащитницы» Евгении Закревской.

адвокатесса Закревская прекратила диету за “героев Подземной сотни”

Ну, это излюбленный метод свидомых – устроить коллективную вонь, выдав её за единство духа.

Особенно порадовала апелляция к Закревской. Это очень забавная адвокатесса, начинавшая карьеру юристконсультом газеты «Конопляная правда», направленной на легализацию лёгких наркотиков. Газета печаталась ограниченным тиражом года три или четыре, загнувшись незадолго до начала «Евромайдана». От лёгких наркотиков Закревская перешла к скачкам вокруг горящих покрышек, а затем примкнула к долгосрочному хайпу, объявив себя адвокатом семей «героев Подземной сотни».

Кроме окучивания «Подземной сотни», жиночка суетится вокруг тухлого дела о смерти нацистки Гандзюк, облитой серной кислотой «побратимами» из правосеков и атошных карателей.

К слову, за прошедшие сутки с момента обращения Скрипник, вышеназванные «активисты» на крик души никак не отреагировали. Отдельно умиляет, что Скрипник всё носится с угрозами передачи «обвинительных материалов» в Международный уголовный суд в Гааге, к которому Украина не имеет никакого отношения, как сторона, не ратифицировавшая Римский статут.

Впрочем, это объяснимо. Дамочка так давно и так плотно подсела на иглу западных грантов, что её может волновать голый процесс, а не результат. Взбесившийся принтер – кормилец и поилец «правозащитной» подтанцовки вокруг дуэта Джемилева – Чубарова. И совершенно неважно – в мусорник или в отхожее место спускает МУС леденящие душу «расследования» «департамента войны»: главное – это «шашечки», а не ехать.

Непонятна в принципе вся эта дупоразрывная возня, устроенная свидомыми вокруг замены шила на мыло в конторе «Рога и копыта». Только что «депвойны» возглавлял дымящийся от активности дармоед Мамедов, не добившийся ровным счётом ничего на поприще «правовой войны с Россией», как его заменили на тихого, неприметного, страдающего ожирением зиц-председателя. Кстати, тоже начинавшего свой путь к административным вершинам украинского квазигосударства в Одессе.

Непонятно, что именно Якубовский способен убить в заранее дохлом проекте, если его задача остаётся прежней – делить ноль на ноль на арифмометре и слать наверх отчёты о достигнутых результатах. Забавно, что свидомые, давно разбившие морды о грабли постмайдана, до сих пор так болезненно реагируют на ротацию чиновников при синекуре. Похоже, нет и не будет покоя долбанутым об пень.