«Консервативная» Варшава жаждет победы «прогрессивных» Зеленых в Германии

29.07.2021

Глава польского МИДа Збигнев Рау посетил Берлин. Все это в довольно сложной обстановке, так как Варшава в течении последних лет делала практически все, чтобы испортить отношения с Германией.

Кстати, Рау во время встречи с журналистами в немецкой столице напомнил про военные репарации, сказав, что этот вопрос в отношениях с немцами совсем не закрыт.

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Правящая партия «Право и справедливость» очень активно использует в своей риторике анти-германские лозунги. С точки зрения Варшавы Берлин является не понимающим «российской угрозы» союзником Москвы, промоутером «европейского прогресса», далекого от традиционных ценностей, а еще и испытывает исторические сантименты к имперскому (если даже не нацистскому прошлому).

Ничего, что все это звучит не очень логично: ведь, например, политкорректность исключает любые проявления «патриотизма», а уж тем более положительного отношения к собственному прошлому. Однако, если вслушаться в заявления депутатов «ПиС», можно прийти к выводу, что в их мировоззрении, Германия, наряду с Россией, традиционный враг Польши.

И это, естественно, имеет определенную подоплеку у поляков, помнящих историю Второй мировой войны. Неслучайно, одним из главных аргументов правящей партии против Дональда Туска, который вновь стал лидером либеральной оппозиции, является тезис о его якобы пронемецкой ориентации, и даже финансовой поддержке, которую его политические проекты получали в прошлом из Берлина.

Депутат «ПиС» Аркадиуш Муларчик еще в 2017 году заявил, что Польша будет требовать у современной Германии военных репарации в размере 543 миллиардов долларов США. В прошлом созыве парламента была создана специальная парламентская группа, которая должна была все посчитать и в итоге опубликовать рапорт про польские военные потери.

После выборов в 2019 году никто уже к этому вопросу не вернулся – по одной, простой причине: соответствующие подсчеты уже давно подготовлены, еще во время Польской Народной Республики, но все понимают, что требовать репарации с Берлина совсем нереалистично; для этого нет юридических оснований.

Поэтому министр Рау в Берлине, правда, ритуально – напомнил о вопросе репарации, но это не главное.

Намного более интересный факт, что политик правящей неоконсервативной партии встретился с Анналеной Бэрбок, кандидатом на пост канцлера на предстоящих в сентябре парламентских выборах от партии Зеленых.

Это означает, что Варшава готова отказаться в отношениях с Германией от любой защиты консервативных ценностей, если только удастся найти общий язык по поводу Северного потока и России с новым правительством в Берлине.

Таким образом, получается, что «ПиС» гораздо ближе к «прогрессивным» борцам за права ЛГБТ-сообщества, чем к относительно консервативным христианским демократам Ангелы Меркель.