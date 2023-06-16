Конспирация не помогла: в Крыму на 20 лет за решетку отправляется террорист

Иван Самойлов.  
16.06.2023 12:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, Крым, Россия, Терроризм, экстремизм


В Крыму отправится за решетку член террористической группировки «Хизб ут-Тахрир.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В Крыму отправится за решетку член террористической группировки «Хизб ут-Тахрир. Об этом «ПолитНавигатору» сообщили...

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«Южный военный окружной суд вынес приговор 47-летнему жителю Республики Крым, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.5  (организация  деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату власти). Установлено, что крымчанин являлся организатором деятельности местной ячейки запрещенной террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»), – говорится в сообщении.

Террорист определял цели и задачи ячейки, проводил конспиративные собрания по изучению террористической организации, вел пропагандистскую работу среди населения, определял меры конспирации и контролировал их соблюдение.

«На проводимых организатором ячейки сборах обсуждались намерения изменить политическую систему и государственное устройство Российской Федерации при помощи пропаганды, а также ведения войны с противниками идей террористической организации», – уточнили в ФСБ.

В итоге Южный военный окружной суд признал террориста виновным и приговорил к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Первые пять лет ему придется отбывать в тюрьме.

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