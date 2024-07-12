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CNN со ссылкой на пять американских и других западных чиновников утверждает, что разведки США и Германии сорвали якобы имевшую место попытку России убить Армина Паппергера – СЕО Rheinmetall, одного из крупнейших производителей снарядов и военной техники в Европе и поставщика снарядов калибра 155мм для ВСУ.

По данным CNN, в начале этого года разведка США узнала, что российское руководство якобы запланировало покушение на Армина Паппергера. Американские спецслужбы передали информацию коллегам из ФРГ, а те смогли сорвать покушение, говорится в сообщении CNN.

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«Этот заговор был одним из серии российских планов по убийству руководителей оборонной промышленности по всей Европе, которые поддерживали военные усилия Украины. План по убийству Армина Паппергера, седовласого гиганта, возглавлявшего немецкую производственную атаку в поддержку Киева, был наиболее продуманным. Когда американцы узнали об этом, они сообщили об этом Германии, чьи службы безопасности смогли защитить Паппергера и помешать заговору. Высокопоставленный немецкий правительственный чиновник подтвердил, что Берлин был предупрежден о заговоре США», – говорится в публикации.

CNN натягивает этот инсайд на якобы проводящуюся уже более полугода Россией «диверсионную кампанию по всей Европе».

«Россия вербует местных исполнителей для всего: от поджогов складов, связанных с оружием для Украины, до мелких актов вандализма — все это призвано помешать потоку оружия с Запада на Украину и ослабить общественную поддержку Киева», – утверждает американский телеканал.

И только лишь разведданные, свидетельствующие о том, что Россия «готова убивать частных лиц», продемонстрировали западным чиновникам, «насколько далеко готова зайти Москва в параллельной теневой войне, которую она ведет на Западе», – добавляет CNN.

«Паппергер был очевидной целью: его компания Rheinmetall открывает завод по производству бронетехники на территории Украины в ближайшие недели , что, по словам одного источника, знакомого с разведкой, глубоко тревожит Россию. После ряда успехов в начале этого года военные усилия Москвы снова застопорились на фоне удвоения украинской обороны и карательных потерь в личном составе», – говорится в публикации.

Конспирологи из CNN считают, что версия о серии тайных заговоров «помогает объяснить все более резкие предупреждения со стороны официальных лиц НАТО о серьезности диверсионной кампании», которая, по мнению некоторых высокопоставленных чиновников, рискует перерасти в вооруженный конфликт в Восточной Европе.

«Я верю, что мы видим кампанию тайных диверсионных действий со стороны России, которые имеют стратегические последствия», — цитирует телеканал высокого чина из НАТО. «Мы видим саботаж, мы видим заговоры с целью убийства, мы видим поджоги. Мы видим вещи, которые стоят человеческих жизней» – нагнетают авторы публикации.

При этом, все инстанции, в которые обратилась CNN, «ушли в несознанку». Так, Совет национальной безопасности отказался комментировать существование российского заговора и предупреждение США Германии.

Отказалось от комментариев и посольство Германии в Вашингтоне. CNN также обратилась за комментарием в российское посольство в Вашингтоне, но ответа пока не получило.

Представитель Rheinmetall Оливер Хоффман также наотрез отказался от комментариев: «Необходимые меры всегда принимаются после регулярных консультаций с органами безопасности», — сказал он.

Тем не менее, «саботажная кампания Щредингера» якобы ведущаяся Россией вынудила членов НАТО усилить обмен разведданными и стала главной темой обсуждения среди официальных лиц НАТО, собравшихся в Вашингтоне на саммите, посвященном 75-летию блока. В Альянсе хотят улучшить обмен разведданными в рамках альянса, «чтобы страны могли связать воедино то, что в противном случае могло бы показаться разрозненной преступной деятельностью, уникальной для их собственной страны».

Единственное, что остается неясным авторам конспирологического текста, это предполагали ли разведданные, связанные с Rheinmetall, что Россия «намеревалась убить» Паппергера напрямую или нанять для этого местное доверенное лицо.

«Они делают это сейчас, потому что считают, что, поскольку на Западе проходит ряд выборов, это прекрасная возможность попытаться подорвать общественную поддержку Украины», — цитирует CNN мнение своего высокопоставленного конфидента в НАТО.