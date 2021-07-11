Константин Сивков: «Давление на Россию усилят, но не при помощи Талибана»

11.07.2021, Москва, Алексей Топоров

Почему выход США из Афганистана – это военное поражение американцев? Зачем граждане Армении проголосовали за проигравшего войну в Карабахе Пашиняна? Как Запад будет использовать в своих целях российских чиновников – коррупционеров?

Об этом и о многом другом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал доктор военных наук Константин Сивков.

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Досье: Константин Валентинович Сивков. В 1976 году закончил Военно-морское училище им. Попова. Служил на флоте. Закончил Военно-морскую академию имени Адмирала Кузнецова. В 1992 году закончил Академию Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации. С 1995 по 2007 годы служил в Генеральном штабе ВС России. Вышел в отставку в звании капитана первого ранга. Занимается активной общественной и экспертной деятельностью, публицист, выступает в качестве эксперта в ведущих российских СМИ. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Доктор военных наук. Является одним из учредителей и первым вице-президентом независимой, неправительственной и некоммерческой общественной научной организации Академия геополитических проблем.

ПН.: Константин Валентинович, сегодня многие находятся в ступоре от того, что с представителями движения «Талибан», который в России официально признан террористической организацией, на официальном уровне велись переговоры в Москве. Можно ли верить тем обещаниям, что давали у нас талибы?

КС.: Сегодня единственной реальной силой, которая может в Афганистане прийти на место уходящих американских войск, и связанной с ними администрации, могут быть только талибы. Потому что все остальные ополчения местных князьков, баев и прочих племенных вождей, разобщены, не имеют единого центра управления, потому организованного сопротивления талибам оказать не могут.

Талибы имеют поддержку других государств, в частности Пакистана. И, может это даже и не плохо, Россия вошла в контакт с талибами, поддерживает отношения с ними, известно хорошо, что наши представители в Афганистане в период нахождения там американских войск, передвигаясь по районам страны, в том числе и по контролируемым талибами, пользовались их поддержкой. Для России приход талибов к власти не будет серьезной угрозой.

Хотя потенциально в перспективе они, конечно, могут стать угрозой, но на данном этапе – нет. К тому же талибы находятся в конфликтных отношениях с представителями Исламского государства (запрещенная в России организация – ред.), они вели с ними боевые действия, так что приход талибов, повторюсь, не такая уж серьезная угроза для России.

Тем не менее, ряд экспертов полагает, что вывод войск США и НАТО – это хитрый ход Запада, чтобы оставить Россию один на один с проблемой Афганистана и талибов.

Ерунда! Американцы проиграли войну в Афганистане под чистую, потому что целями этой войны были оккупация территории и уничтожение Талибана, как движения, которое противодействовало американцам, на которое те возлагали вину за события 11 сентября 2001 года, как мы помним. Теперь выяснилось, что талибы остались боеспособными, и, в конце концов, заставили американцев уйти из Афганистана. То есть они одержали военную победу. Это еще одно американское военное поражение, которое ставит крест на американских амбициях по удержанию мирового господства.

В период пребывания талибов у власти не было производства наркотиков вообще. Поскольку талибы – правоверные мусульмане, а Ислам запрещает потребление и производство наркотиков. А когда пришли американцы наркотрафик из Афганистана превратился в один из ведущих наркотрафиков в мире, причем – тяжелых наркотиков. Поэтому я думаю, что талибы сделают Афганистан страной, которая, как минимум будет без наркотиков.

Так что, повторюсь, это военное поражение США, как в Афганистане, так и в Ираке. Еще в далеком 2008 году, когда я был гостем телемоста с США, проводимого одним из телеканалов, представитель Пентагона – женщина, открыто заявляла, что мы, мол, не уйдем из Афганистана, мы не уйдем из Ирака, в Ираке у нас то ли десять, то ли двенадцать баз, в Афганистане – пять или шесть, уже не помню, сколько тогда она назвала. И вот они ушли из Ирака, и из Афганистана. Американская армия продемонстрировала, что задачу контроля над территорией она решать не в состоянии. Советский Союз был способен это делать. И уход советской армии из Афганистана был обусловлен не тем, что СССР не мог обеспечить поддержку дружественного режима Наджибуллы, а чисто предательской политикой Горбачева. Если бы Советский Союз там оставался бы, то лет через десять Афганистан был бы нормальной страной, безусловно, дружественной нам. И если бы там появились талибы, то они либо подстроились под новый Афганистан, либо были бы уничтожены. Одно из двух.

Что касается теперешней ситуации, то талибы переформатировались, потому что четко поняли разницу между советским и американским присутствием. Коллеги, которые были в Афганистане недавно, рассказывали, что афганцы постоянно показывали им – вот это построил Советский Союз, и вот это построил Советский Союз, а про американцев им сказать было нечего. Память о шурави, которая переносится на Россию, в Афганистане позитивная. Я думаю, что после ухода американцев отношения России и Афганистана качественно улучшатся.

А как быть с амбициями Турции в регионе, которая уже заявила о готовности взять под контроль аэропорт Кабула?

Турция, безусловно, будет внедряться в Афганистан. И помогать ей в этом станет в первую очередь Азербайджан. Потому что Азербайджан сейчас стал турецким плацдармом. Недавняя встреча, которая произошла между Эрдоганом и Алиевым в Шуши, фактически означала начало совместных действий по построению Великого Турана. Поэтому нужно четко говорить, что фактически Азербайджан стал геополитически враждебным России государством. Как и Турция, которая не является дружественным России государством. Надо исходить из этих реалий и соответствующим образом действовать.

Особенно неприятно, что на фоне этого в Армении, которая всегда была дружественной страной, еще раз пришел к власти человек, который занимает откровенно прозападную позицию. Хотя по итогам войны в Карабахе он вроде бы сблизил свою политику с Россией, но, думаю, это временное явление. Пашинян еще покажет себя, как чисто проамериканский, прозападный лидер, который будет насаждать американское, западное влияние.

Почему же армянские граждане позволили себе наступить на грабли даже после карабахского разгрома, который не стал полным только благодаря России, и снова выбрали Пашиняна?

Я недавно разговаривал об этом с главным редактором газеты «Ноев Ковчег» (газета армянской диаспоры – ред), и он сказал мне что здесь сработали три фактора: административный ресурс, подтасовки и абсолютное неприятие Сержа Саргсяна, который откровенно разворовывал Армению. И тот факт, что Кочарян не дистанцировался от Саргсяна, как раз сыграл негативную роль. Народ в большей степени проголосовал за Пашиняна по принципу «против Саргсяна».

Это он сказал мне в разговоре. Я же могу добавить от себя следующее на основе собственных наблюдений за тем, как часто как целые народы оказываются одураченными и неспособными разгадывать действия своих лидеров. Вывод – не более 10 – 15% населения способны мыслить аналитически в политической области. Вот именно эти 10 – 15% все понимают и даже называют Никола Пашиняна предателем. Но остальные идут на поводу пропаганды. И это не только в Армении, это везде. Люди начинают понимать что хорошо, а что плохо только тогда, когда враг постучится к ним в дверь, а, точнее, взломает ее ударом ноги. Причем не в фигуральном, а в реальном смысле.

Так чего же, в итоге, в ближайшее время ожидать России на южных рубежах?

На данном этапе те же талибы опасности не представляют, они будут заниматься обустройством своей страны, выгонять американцев, устанавливаться свои талибанские законы. Но в Афганистане гражданская война еще не закончена. Американцы уйдут, Талибан – единственная реальная политическая сила, которая там может прийти к власти, но это не случится сразу же после ухода американцев. Будет там еще определенный период гражданского противостояния, который может затянуться даже на несколько лет. И в этот период какие-то группы, которые понесут поражение от талибов, спасаясь от гибели, будут пересекать границу Афганистана и уходить на север. Какие-то группы могут начать боевые действия с целью распространения своего влияния на страны постсоветского пространства, будут попытаться взять реванш там. Там будут действовать группы игиловцев, которых сейчас завозят американцы в Афганистан. Да и внутри самого Талибана могут начаться какие-то телодвижения, какие-то группы будут выступать за сотрудничество с Россией, а какие-то за экспансию к соседям. Поэтому несколько лет обстановка на наших южных рубежах будет напряженной.

В этой связи на ум приходят недавно предотвращенные ФСБ теракты, которые пытались осуществить в России выходцы из Центральной Азии. И заявление вице-премьера Марата Хуснуллина о необходимости привлечь еще пять миллионов мигрантов…

У нас, к сожалению, экономику нередко рассматривают как самоцель. Когда не экономика находится на службе у людей, а людей ставят на службу экономике. И совершенно не учитывают тот факт, что эти мигранты, которые сюда прибывают, они, конечно, с точки прибыли бизнеса более выгодны, чем местное население, но подобный подход может привести к гибели государства. Пять миллионов мигрантов означает только одно – в нашей стране появятся пять миллионов человек, которые по большей части ненавидят нашу страну, и это та армия, которая в случае возникновения чрезвычайной ситуации будет стрелять нам в спину. У нас хватает своих людей, просто нужно платить им достойную заработную плату – и они сами пойдут на эти вакансии, которые сегодня отдают иностранцам. Конечно, за пятнадцать тысяч рублей никто из граждан России работать не станет, а заплатите им пятьдесят тысяч, сократите свои доходы, уймите свою жадность, и люди пойдут работать.

Как вы считаете, после ухода из Афганистана США продолжат давить на Россию, или же переключатся на своего более серьезного противника – Китай?

Давление на Россию будет нарастать и дальше. Потому что Россия – это ключ в установлении власти глобалистов над миром. Байден – это ставленник глобалистов, поэтому он продолжит наращивать давление на Россию. И локальные конфликты у российских границ – это лишь средства достижения этой цели. Будут и вооруженные локальные конфликты, и новые санкции, и активизация на нашей территории различных прозападных сил, которые станут указывать, что России следует изменить курс на еще более либеральный. Будет саботаж либерального экономического блока в руководстве России, который начнет создавать искусственные экономические трудности, которых могло бы и не быть. Будет и потворствование жадности чиновников, которые станут грести под себя еще больше, увеличивая личные прибыли, чтобы еще больше обострить конфликт между населением и бюрократией. Весь этот комплекс мер будет реализовываться Западом для того, чтобы взорвать Россию, и они будут стараться сделать это.