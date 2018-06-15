15.06.2018, Киев, Дмитрий Скворцов

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Константинопольский патриарх: Украинская нация – вне Истины, и её надо спасать

Патриарх Варфоломей всё-таки решил «исследовать пути спасения» украинской нации, «пребывающей в расколе».

«Существование раскола не является аргументом в пользу того, чтобы “с чистой совестью” оставить целую нацию за пределами правды и каноничности Церкви, отрицая нашу ответственность перед Богом и историей, – заявил т.н. Константинопольский патриарх 11 июня в день своих именин на литургии. – Скорее это стимул к поиску спасительных и объединительных решений».

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Свою «ответственность» в поиске решений проблем, существующих на чужой канонической территории, предстоятель карликового патриархата объясняет неким неизвестным в каноническом праве статусом «Церкви-Матери».

«Когда Церковь-Матерь исследует пути спасения наших братьев из Украины и Скопье (македонцев, находящихся в «Македонском расколе» на канонической территории Сербской церкви. – авт.), она выполняет апостольский долг», – заверяет наследник апостолов, хотя сами апостолы под угрозой отлучения запрещали какие либо «объединительные решения» для раскольников, кроме их возвращения в Церковь через покаяние.

Впрочем, и Варфоломей не отрицает, что «Наш долг и ответственность – вернуть эти народы к истине и каноничности Церкви». Но, как иронично обыгрывает данную патетику один из комментаторов на сайте инициированного Варфоломеем «Всеправославного собора», «существование раскола не является аргументом в пользу того, чтобы оставить за пределами правды и каноничности людей, осознающих это, и сознательно остающихся вне церковной истины».