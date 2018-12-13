Константинов рассказал, чем Крым отличается от других регионов России

13.12.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Позиции российской партии «Единая России» в Крыму более крепкие, чем в целом по России.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил спикер Госсовета республики Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рейтинги партии в регионе очень высокие, выше среднероссийских. Очень высокий рейтинг у главы республики, можно сказать, беспрецедентный. Все это вместе создает надежную политическую конструкцию для проведения выборов», – сказал Константинов.

По его словам, на недавнем съезде «Единой России» Крым признан высокостабильным регионом.

«Он входит в тройку лучших регионов по этой работе. Для нас это очень хороший старт предвыборной кампании. Федеральный центр прогнозирует успешные выборы в 2019 году для крымской власти всех уровней», – говорит спикер Госсовета республики.

Он полагает, что это связано с тем, что крымский избиратель отличается от избирателя на материке.

«Всего пять лет мы в Российской Федерации, чувство единства крымского социума не исчезло, оно сохранилось. Беспрецедентное давление на Крым поддерживает высокую заполитизированность нашего электората. Люди будут бояться отойти в сторону и проголосовать за непонятные команды. Когда мы говорим о том, что сегодня другой команды в Крыму нет кроме той, которая сформировалась, это не бахвальство, а констатация факта», – резюмировал Константинов.