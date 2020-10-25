25.10.2020, Москва, Иван Добровольский
 
Выборы, Общество, Политика, Провокации, Произвол, Пропаганда, Россия, Скандал, США
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«Констатировано отсутствие доказательств» – Путин высказался о расследовании Мюллера


Многолетние и бездоказательные расследования экс-прокурора Роберта Мюллера о якобы вмешательстве РФ в американские выборы продемонстрировали свою несостоятельность. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.

«Они привели к тому, что было констатировано отсутствие доказательств вмешательства России», – заявил он.

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Напомним, четыре года назад, по окончании очередных президентских выборов в США, в Вашингтоне взялись за расследование мнимого «вмешательства» РФ в избирательный процесс. Ответственным был назначен спецпрокурор Роберт Мюллер.

Он вел работу над этим в течение нескольких лет, но так и не сумел найти никаких подтверждений связи Кремля с действующим американским лидером Дональдом Трампом. Фактически деньги налогоплательщиков ушли в никуда. Осознав несостоятельность проделанной работы, Мюллер подал заявление об уходе.

В МИД РФ не раз отвергали обвинения о «вмешательстве» во внутренние дела США. В частности, официальный представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что серьезные люди не пишут материалы, аналогичные докладу Роберта Мюллера.

Стоит отметить, что в материалах этого расследования были упоминания о компании «Конкорд», принадлежащей петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. Однако команда юристов предпринимателя сумела восстановить справедливость и выиграла судебный процесс против американской прокуратуры.


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