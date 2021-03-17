Подпишись на рассылку
17.03.2021, Минск, Артем Агафонов
 
Авторская колонка, Белоруссия, Дзен, Кризис, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Скандал
Просмотров:

Конституционная реформа в Белоруссии. Общественный диалог не предусмотрен


15 марта, в день, когда Белоруссия отмечала 27 годовщину принятия Конституции, Лукашенко сделал очередной неторопливый шаг в обещанной конституционной реформе и собрал на первое заседание Конституционную комиссию. Статус этого заседания, правда, получился странным – указ о создании этого органа появился только на следующий день.

Приложением к указу Лукашенко об образовании Конституционной комиссии идет список ее членов из 36 человек. Возглавил комиссию, что логично, действующий председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, его заместителями стали спикеры обеих палат парламента, в состав вошли по три депутата от каждой из них, представители местных советов (Минского городского, Минского областного и трое из провинции), представители реального сектора экономики, глава небольшого банка, общественники, юристы, спортсмены, деятели культуры. В общем, всех понемногу.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Но, несмотря на такое разнообразие, к списку членов комиссии есть серьезные вопросы. Во-первых, в ней «все свои». Обеспечив разнообразие сфер деятельности участников, Лукашенко не обеспечил разнообразие их взглядов. В составе комиссии нет не только ни одного оппозиционера, но и просто ни одного независимого политика и эксперта, чьи взгляды серьезно отличаются от официально принятых. Разве что Юрий Воскресенский со своей частной лавочкой под названием «Круглый стол демократических сил» имитирует политическую альтернативность, но в независимость человека, называемого «ртом КГБ» в республике не верит, наверное, никто.

Из 15 политических партий в Конституционной комиссии представлены только коммунисты. Но, несмотря на название и атрибутику, это полностью лояльная партия, одобряющая даже такие инициативы белорусского президента, которые у настоящих коммунистов вызвали бы истерику.

Даже «белорусского Жириновского» Олега Гайдукевича, тоже лояльного, но имеющего свою позицию по конституционной реформе – и то не позвали. Зато позвали известного публициста Александра Шпаковского, активно защищающего Лукашенко на российских телеканалах и белорусскоязычного депутата Игоря Марзалюка, раньше восхищавшегося Позняком, а теперь роняющего скупую мужскую слезу во время выступлений белорусского вождя.

Бросается в глаза обширная массовка – обилие людей малоизвестных, непубличных и далеких от темы государственного строительства. Согласитесь, странно видеть в составе конституционной комиссии главу федерации велосипедного спорта или председателя правления сельскохозяйственного производственного кооператива, в которые в свое время были перерегистрированы все колхозы. Паралимпиец и мотивационный тренер Алексей Талай, конечно, человек позитивный, но какое отношение он имеет к конституционной реформе?

В общем, Конституционная комиссия получилась однобокой и непредставительной. Чем в ней будет заниматься примерно половина ее членов – решительно не понятно. Разве что символизировать каждый свое. Воскресенский – оппозицию, председатель СПК «Снов» Николай Радоман – сельчан, Талай – инвалидов. Да и роль самой комиссии выглядит, скорее символической. Решение о том, какой будет новая белорусская Конституция, будут принимать в другом месте и другие люди – самый ближний круг белорусского президента.

Собственно, задание от Лукашенко уже получено и новоназначенный председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич его успел озвучить. В первую очередь, все-таки. решено впихнуть в Основной закон Всебелорусское собрание в статусе «высшего представительного органа народовластия», перераспределят полномочия функции и сферы ответственности высших госорганов, усилят роль партий, поменяют избирательную систему, обещаны нововведения по части социально-экономических прав граждан.


Таким образом, уже на старте работы комиссии ей задали четко очерченные рамки, выходить за которые нельзя. Никакого диалога такой формат работы не предусматривает.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть