Конституционная реформа в Белоруссии. Общественный диалог не предусмотрен

17.03.2021, Минск, Артем Агафонов

15 марта, в день, когда Белоруссия отмечала 27 годовщину принятия Конституции, Лукашенко сделал очередной неторопливый шаг в обещанной конституционной реформе и собрал на первое заседание Конституционную комиссию. Статус этого заседания, правда, получился странным – указ о создании этого органа появился только на следующий день.

Приложением к указу Лукашенко об образовании Конституционной комиссии идет список ее членов из 36 человек. Возглавил комиссию, что логично, действующий председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, его заместителями стали спикеры обеих палат парламента, в состав вошли по три депутата от каждой из них, представители местных советов (Минского городского, Минского областного и трое из провинции), представители реального сектора экономики, глава небольшого банка, общественники, юристы, спортсмены, деятели культуры. В общем, всех понемногу.

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Но, несмотря на такое разнообразие, к списку членов комиссии есть серьезные вопросы. Во-первых, в ней «все свои». Обеспечив разнообразие сфер деятельности участников, Лукашенко не обеспечил разнообразие их взглядов. В составе комиссии нет не только ни одного оппозиционера, но и просто ни одного независимого политика и эксперта, чьи взгляды серьезно отличаются от официально принятых. Разве что Юрий Воскресенский со своей частной лавочкой под названием «Круглый стол демократических сил» имитирует политическую альтернативность, но в независимость человека, называемого «ртом КГБ» в республике не верит, наверное, никто.

Из 15 политических партий в Конституционной комиссии представлены только коммунисты. Но, несмотря на название и атрибутику, это полностью лояльная партия, одобряющая даже такие инициативы белорусского президента, которые у настоящих коммунистов вызвали бы истерику.

Даже «белорусского Жириновского» Олега Гайдукевича, тоже лояльного, но имеющего свою позицию по конституционной реформе – и то не позвали. Зато позвали известного публициста Александра Шпаковского, активно защищающего Лукашенко на российских телеканалах и белорусскоязычного депутата Игоря Марзалюка, раньше восхищавшегося Позняком, а теперь роняющего скупую мужскую слезу во время выступлений белорусского вождя.

Бросается в глаза обширная массовка – обилие людей малоизвестных, непубличных и далеких от темы государственного строительства. Согласитесь, странно видеть в составе конституционной комиссии главу федерации велосипедного спорта или председателя правления сельскохозяйственного производственного кооператива, в которые в свое время были перерегистрированы все колхозы. Паралимпиец и мотивационный тренер Алексей Талай, конечно, человек позитивный, но какое отношение он имеет к конституционной реформе?

В общем, Конституционная комиссия получилась однобокой и непредставительной. Чем в ней будет заниматься примерно половина ее членов – решительно не понятно. Разве что символизировать каждый свое. Воскресенский – оппозицию, председатель СПК «Снов» Николай Радоман – сельчан, Талай – инвалидов. Да и роль самой комиссии выглядит, скорее символической. Решение о том, какой будет новая белорусская Конституция, будут принимать в другом месте и другие люди – самый ближний круг белорусского президента.

Собственно, задание от Лукашенко уже получено и новоназначенный председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич его успел озвучить. В первую очередь, все-таки. решено впихнуть в Основной закон Всебелорусское собрание в статусе «высшего представительного органа народовластия», перераспределят полномочия функции и сферы ответственности высших госорганов, усилят роль партий, поменяют избирательную систему, обещаны нововведения по части социально-экономических прав граждан.

Таким образом, уже на старте работы комиссии ей задали четко очерченные рамки, выходить за которые нельзя. Никакого диалога такой формат работы не предусматривает.