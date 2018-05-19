19.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Киев, Крым, Общество, Политика, Пропаганда, Украина

Конституционные фантазии: крымских татар вписали в Основной Закон Украины


Специально созданная в Киеве рабочая группа подготовила предложения по внесению изменений в Конституцию Украины относительно Крыма.

Об этом сегодня пишет украинский еженедельник «Зеркало недели» со ссылкой на советника главы признанного в России экстремистским Меджлиса крымско-татарского народа Арсена Жумадилова.

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Группа предлагает заменить название «Автономная Республика Крым» на «Крымская автономия», использовать наряду с государственным языком крымско-татарский, а парламент будущей автономии назвать “Крымской Радой”.

«Автономность Крыма связана исключительно с крымско-татарским народом, его правом на самоопределение. Однако мы в рабочей группе согласовали название автономии, в котором слово «крымскотатарская» отсутствует», – пояснил Жумадилов.

Особое положение крымских татар в гипотетическом украинском Крыму подчеркивается тем, что они получат 34 места из 100 в Крымской Раде при том, что их доля в населении полустрова не превышает 15%.

«Крымские татары составляли 35,5%, по результатам последней досоветской переписи. Современная демографическая ситуация в Крыму стала возможной вследствие продолжительной репрессивной политики российских колонизаторских режимов в отношении его коренного населения», – пишет «Зеркало недели».

Потеряв Крым, Украина наконец отваживается вписать в свою Конституцию Курултай и меджлис. А статью 135 предлагается дополнить нормой: “Крымская автономия имеет Конституцию, которую принимает Крымская Рада по согласованию с Курултаем”. Курултай также предлагается наделить правом субъекта конституционного представления наравне с Крымской Радой.

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