Конституционный суд Молдовы не может признать результат еврореферендума – молдавский эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Конституционный суд Молдовы не может никак законно признать результат прошедшего 20 октября конституционного референдума, поскольку он в апреле этого года дал разрешение на пересмотр Конституции, а не на её изменение, а это два совершенно разных юридических понятия.

Такое мнение высказал в программе Натальи Морарь “Morari.live” эксперт по безопасности, бывший заместитель министра иностранных дел Валерий Осталеп, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

По словам Осталепа, в бюллетенях содержался вопрос, поддерживают ли граждане Молдовы внесение изменений в Конституцию. Однако, как отметил эксперт, Конституционный суд в апреле 2024 года не разрешал изменения, а одобрил инициативу пересмотра Конституции Молдовы.

«А это два совершенно разных юридических понятия. Как минимум, процессуально и процедурально – это абсолютно разные вещи. Пересмотр Конституции означает, что они пересматривают какие-то статьи. При этом пересмотр делается по абсолютно другому процессу, и тут нужно, чтобы не просто проголосовало, а проголосовало “за” около 1,5 миллиона человек. Того, что позволил Конституционный суд, не произошло. Я не знаю, что было в голове у команды Санду, и кто это устроил, но вот они почему-то включили туда в бюллетень изменение Конституции. Так у них, во-первых, нет разрешения КС на это, а, во-вторых, процедура нарушена. Поэтому я заявляю сейчас, что итог референдума не может быть легализован Конституционным судом», – подчеркнул Валерий Осталеп.

Таким образом, по его оценке, Конституционный суд, когда туда официально поступят результаты референдума и документы от ЦИК, не подтвердит результаты референдума.

«То есть, председатель КС Домника Маноле вместе с Конституционным судом просто будут не вправе признать результат этого непонятного чего теперь», – заключил Валерий Осталеп.