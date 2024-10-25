Конституционный суд Молдовы не может признать результат еврореферендума – молдавский эксперт

Алексей Логофет.  
25.10.2024 16:58
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Молдова, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал


Конституционный суд Молдовы не может никак законно признать результат прошедшего 20 октября конституционного референдума, поскольку он в апреле этого года дал разрешение на пересмотр Конституции, а не на её изменение, а это два совершенно разных юридических понятия.

Такое мнение высказал в программе Натальи Морарь “Morari.live” эксперт по безопасности, бывший заместитель министра иностранных дел Валерий Осталеп, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Конституционный суд Молдовы не может никак законно признать результат прошедшего 20 октября конституционного референдума,...

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По словам Осталепа, в бюллетенях содержался вопрос, поддерживают ли граждане Молдовы внесение изменений в Конституцию. Однако, как отметил эксперт, Конституционный суд в апреле 2024 года не разрешал изменения, а одобрил инициативу пересмотра Конституции Молдовы.

«А это два совершенно разных юридических понятия. Как минимум, процессуально и процедурально – это абсолютно разные вещи. Пересмотр Конституции означает, что они пересматривают какие-то статьи. При этом пересмотр делается по абсолютно другому процессу, и тут нужно, чтобы не просто проголосовало, а проголосовало “за” около 1,5 миллиона человек.

Того, что позволил Конституционный суд, не произошло. Я не знаю, что было в голове у команды Санду, и кто это устроил, но вот они почему-то включили туда в бюллетень изменение Конституции.

Так у них, во-первых, нет разрешения КС на это, а, во-вторых, процедура нарушена. Поэтому я заявляю сейчас, что итог референдума не может быть легализован Конституционным судом», – подчеркнул Валерий Осталеп.

Таким образом, по его оценке, Конституционный суд, когда туда официально поступят результаты референдума и документы от ЦИК, не подтвердит результаты референдума.

«То есть, председатель КС Домника Маноле вместе с Конституционным судом просто будут не вправе признать результат этого непонятного чего теперь», – заключил Валерий Осталеп.

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