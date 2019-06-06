Конституционный суд не отменит роспуск Рады

06.06.2019

Конституционный суд Украины не будет отменять указ президента Владимира Зеленского о досрочных парламентских выборах.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил известный украинский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, в украинском законодательстве нет нормы, регулирующей работу коалиции, потому однозначного ответа суд не даст.

«Я думаю, Конституционный суд не станет принимать решение об отмене указа, о неконституционности ввиду коллизии. Я понял это дело так, что ввиду того, что основанием для роспуска являлось утверждение, что нет коалиции… я сейчас даже не обсуждаю вопрос о том, что если нет коалиции, значит, надо 30 дней, чтобы она была. Сам принцип – нет коалиции, значит я распускаю.

Оказывается, есть решение, которое говорит, что вопрос существования или не существования коалиции не регулируется в украинском законодательстве. Ни Конституцией, ни законодательством. Поэтому если один субъект, президент сказал нет коалиции, а другие субъекты говорят есть коалиция, то разрешить это путем ссылки на какую-то норму невозможно.

Поскольку оба могут быть правы или оба неправы. Но ничего не нарушено… Мне кажется, вердикт будет такой: «Поскольку этот процесс не регулируется, то мы не можем принять решение и отменить Указ президента. Гуляйте, ребята», – заявил Погребинский.