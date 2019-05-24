Конституционный суд не спасет Раду от роспуска

24.05.2019

Обращение в Конституционный суд депутатов украинского парламента не поможет отменить указ президента Владимира Зеленского о досрочных выборах.

Такое мнение в комментарии «Московскому комсомольцу» высказал киевский политолог Кирилл Молчанов.

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«Подача обращения в суд была исключительно для проформы. Депутаты просто пытаются показать, что без боя они не сдаются. Во-первых, Конституционный суд очень медленно выносит решения — он рассматривает заявления месяцами, если не годами. Во-вторых, выборы все равно уже запущены и вряд ли кто-либо будет их останавливать».

Кроме того, добавил эксперт, все судьи Украины — конформисты и не будут вступать в конфликт с новым президентом.

«Нет никакого резона конфликтовать с Зеленским в угоду Парубию или Порошенко, которые однозначно будут в меньшинстве и глубокой оппозиции в следующем политическом цикле. Пройдут выборы, представители нынешней власти утратят свои должности, Зеленский обзаведется большинством и сформирует правительство. Все идет к этому», – резюмировал Молчанов.