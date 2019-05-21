Конституционный суд не успел дать вердикт по декоммунизации за один день – заседания продолжат

21.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Судьи Конституционного суда Украины решили продолжить начатое сегодня рассмотрение представления о конституционности принятого в эпоху Порошенко закона о декоммунизации на следующих пленарных заседаниях, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.

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“Рассмотрение этого дела будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний Палаты Конституционного суда Украины”, – отметили в пресс-службе КСУ, уточнив, что речь идет о деле по представлению 46 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины закона Украины “Об осуждении коммунистического и национал социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики”.

Конституционный суд Украины сегодня должен был рассмотреть дело о конституционности закона о декоммунизации. Это указано в повестке дня КСУ на сегодня, 21 мая.