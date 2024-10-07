Конституционный суд Румынии запретил Диане Шошоакэ баллотироваться на пост президента

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Судьи Конституционного суда Румынии отклонили регистрацию кандидатуры члена Европарламента Дианы Шошоакэ на пост президента Румынии.

Диана Шошоакэ, возглавляющая партию «S.O.S. Румыния», известна своей антиглобалистской позицией, критикой украинского режима Зеленского и заявлениями о необходимости нормализации отношений с Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отказ в выдвижении кандидатуры на высший пост государства – беспрецедентное решение, принятое румынским Конституционным судом впервые в истории страны. При этом суд не объяснил мотивов, по которым румынскому политику отказано в участии в выборах, однако, по мнению наблюдателей, поводом для подобного решения стали высказывания Шошоакэ, в которых она якобы проявила неуважение к демократическим ценностям румынского государства.

На снятие Дианы Шошоакэ с избирательной гонки отреагировали практически все румынские политики. Правящая в Румынии Социал-демократическая партия в своём заявлении требует от КС обоснования принятого решения. Между тем, оппонент социал-демократов, председатель Национал-либеральной партии Николае Чукэ заявил, что любое решение КС следует уважать и не оспаривать.

Лидер ультраправого Альянса за объединение румын, евроскептик Джордже Симион, конфликтующий с Шошоакэ за место главы правой оппозиции, также раскритиковал её снятие с президентской гонки, заявив, что право баллотироваться на пост главы государства имеет каждый гражданин Румынии.

Руководитель праволиберальной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони выразила женскую солидарность с Дианой Шошоакэ, заявив, что право женщины баллотироваться не может быть ограничено какими-либо законодательными уловками, хоть и признала, что не разделяет политических взглядов Шошоакэ.

Сама Диана Шошоакэ отреагировала комментарием на странице своего однопартийца Луиса Лазаруса, в котором прославила лидера румынской легионерской организации 30-х годов «Капитана» Корнелиу Кодряну.

«С этого момента с Румынией покончено, больше нет государства, нет ничего. Все, что я могу сказать – да здравствуют Легион и Капитан, которые были убиты той же еврейской силой, которая действовала сейчас. Позор всем!», — заявила Шошоакэ.

Либеральные журналисты заявили, что Шошоакэ может быть привлечена к ответственности за пропаганду лиц, виновных в геноциде и военных преступлениях.