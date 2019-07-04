Конституционный суд снова отложил рассмотрение законности люстрации

04.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Конституционный суд Украины завершил рассмотрение дела о конституционности закона “Об очищении власти” по представлению Верховного Суда Украины. Рассмотрение дела будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний,

Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.

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“Завершил. Рассмотрение дела будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний”, – сообщили в пресс-службе.

О том, что КСУ сегодня продолжит рассмотрение “люстрационного” закона, напомнил глава Верховной Рады Андрей Парубий во время утреннего пленарного заседания.

“КСУ планирует начать рассмотрение закона о люстрации сегодня. Спасибо всем людям, которые находятся сейчас под судом и отстаивают очищение украинской власти”, – заявил Парубий.

Одновременно партия Порошенко организовала пикетирование под КС с лозунгами давления на решение суда.

“Я не против закона о люстрации. Правда считаю, что под него должен был попасть Порошенко, ну да ладно. Но когда стоят люди под судом и обещают АДЕКВАТНУЮ реакцию в случае, если суд примет не то решение, которое хочется им – это показатель чего? Это показатель того, что завтра эти мальчики придут под любой суд и суд вынесет то решение, которое хочет улица. Как сильно все изменилось”, – прокомментировал ситуацию популярный блогер и лидер партии своего имени Анатолий Шарий. По его мнению, страна нуждается в том, чтобы разорвать порочный круг, в котором маленькое агрессивное меньшинство “нагибает” большинство.

Ранее в мае КСУ уже откладывал рассмотрение закона о люстрации.