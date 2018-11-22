Конституционный суд Украины одобрил курс на НАТО

22.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Конституционный суд Украины одобрил закрепление в конституции курса страны в НАТО и ЕС, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко.

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«Я бы хотела остановиться на очень позитивном моменте, который состоялся прямо в эти минуты. Большинством голосов Конституционного суда Украины, который заседал только что в эти минуты, 14 голосами „за“ были поддержаны поправки в Конституцию о закреплении курса в ЕС и НАТО, предложенные президентом Украины Петром Порошенко», — приводит ее слова телеканал «Прямой».

В пресс-службе Конституционного суда эту информацию пока не комментируют, отметив, что когда будет официальное заключение, его опубликуют.