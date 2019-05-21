21.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Киев, Общество, Политика, Украина
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Конституционный суд Украины решает, как быть с декоммунизацией

Конституционный суд Украины рассматривает сегодня дело о конституционности принятого во времена Порошенко закона о декоммунизации, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщвет пресс-служба суда.

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“Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины “Об осуждении коммунистического и национал социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики”, – говорится в сообщении.

Рассмотрение дела состоится в закрытом пленарном заседании.

Ранее Конституционный суд Украины снова отложил рассмотрение дела о конституционности положений закона “Об очистке власти”, на чем настаивает команда нового президента Владимира Зеленского.

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