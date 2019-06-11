11.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Киев, Политика, Украина
Просмотров:

Конституционный суд вскрыл важный факт в деле об узурпации власти Порошенко и Парубием

Сегодня на заседании Конституционного Суда Украины, рассматривающего представление нардепов от “Народного фронта” о конституционного президентского указа о роспуске парламента выяснилось, что глава ВР Андрей Парубий скрыл от депутатов парламента факт отсутствия правящей коалиции, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Эту информацию прокомментировал в своем телеграм-канале украинский юрист Андрей Портнов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Если переложить этот скромный набор слов на юридический язык, то будет немного другая картина – член организованного преступного сообщества Парубий, действуя умышленно и по предварительному сговору с Порошенко и депутатами БПП и НФ, без конституционных оснований и имея ошибочное представление о государственных интересах, узурпировали власть, сформировав правительство без коалиции.

Неконституционное формирование правительства позволило указанным лицам установить контроль над бюджетом и использовать государственные активы, ресурсы, полезные ископаемые и государственные органы с целью наживы и личного обогащения”, – написал он.

“Появится мудрый прокурор, – сразу тюрьма”, – резюмировал Портнов, посоветовав нардепам быстро проголосовать за поступившее представление президента Зеленского об увольнении генпрокурора Юрия Луценко.

“Советую депутатам очень быстро за это проголосовать, чтобы не числиться в списке тех, кто за полтора месяца до окончания своих полномочий мешал Президенту исполнять делегированные ему избирателями установки. Я бы очень не рекомендовал затягивать и шутить с этим делом, чтобы потом массово не заехать в изолятор”, – пригрозил депутатам Портнов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть