Конституционный суд вскрыл важный факт в деле об узурпации власти Порошенко и Парубием

11.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Сегодня на заседании Конституционного Суда Украины, рассматривающего представление нардепов от “Народного фронта” о конституционного президентского указа о роспуске парламента выяснилось, что глава ВР Андрей Парубий скрыл от депутатов парламента факт отсутствия правящей коалиции, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Эту информацию прокомментировал в своем телеграм-канале украинский юрист Андрей Портнов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Если переложить этот скромный набор слов на юридический язык, то будет немного другая картина – член организованного преступного сообщества Парубий, действуя умышленно и по предварительному сговору с Порошенко и депутатами БПП и НФ, без конституционных оснований и имея ошибочное представление о государственных интересах, узурпировали власть, сформировав правительство без коалиции.

Неконституционное формирование правительства позволило указанным лицам установить контроль над бюджетом и использовать государственные активы, ресурсы, полезные ископаемые и государственные органы с целью наживы и личного обогащения”, – написал он.

“Появится мудрый прокурор, – сразу тюрьма”, – резюмировал Портнов, посоветовав нардепам быстро проголосовать за поступившее представление президента Зеленского об увольнении генпрокурора Юрия Луценко.

“Советую депутатам очень быстро за это проголосовать, чтобы не числиться в списке тех, кто за полтора месяца до окончания своих полномочий мешал Президенту исполнять делегированные ему избирателями установки. Я бы очень не рекомендовал затягивать и шутить с этим делом, чтобы потом массово не заехать в изолятор”, – пригрозил депутатам Портнов.