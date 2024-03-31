«Конституция РФ – не Библия, перепишут» – агент Буданова мечтает об отказе Москвы от Новороссии

Вадим Москаленко.  
31.03.2024 21:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 865
 
Д.Б., Дзен, Политика, Украина


В итоге переговоров между Вашингтоном и Москвой, Киев якобы сможет добиться того, чтобы Россия переписала свою Конституцию, и отказалась от новых территорий. Об этом заявил депутат Рады Евгений Шевченко, ранее выполнявший задание террористов из ГУР по установке контактов Киева с Белоруссией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В итоге переговоров между Вашингтоном и Москвой, Киев якобы сможет добиться того, чтобы Россия...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Все мнения и нарративы, что Россия никогда не вернёт добровольно Запорожскую и Херсонскую область, потому что она уже в Конституции, и оттуда вернуть её обратно не получится…

Но, во-первых, Конституция России – не священная книга, не Священное писание, не Библия. Как внедрили себе в Конституцию, так и уберут оттуда. Это я говорю вам однозначно», – сказал депутат.

«И произойдёт это вследствие больших переговоров, большой сделки. Она будет между разнополярными центрами влияния. С нашей стороны это будут США, с другой стороны это будет Россия, Китай, Иран.

И плюс ещё наши союзники, не все, к сожалению, страны ЕС. Не будет единого решения ЕС, Габсбурги своё дело сделают, и у них тоже произойдёт политическое разделение», – разглагольствовал Шевченко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть