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В итоге переговоров между Вашингтоном и Москвой, Киев якобы сможет добиться того, чтобы Россия переписала свою Конституцию, и отказалась от новых территорий. Об этом заявил депутат Рады Евгений Шевченко, ранее выполнявший задание террористов из ГУР по установке контактов Киева с Белоруссией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все мнения и нарративы, что Россия никогда не вернёт добровольно Запорожскую и Херсонскую область, потому что она уже в Конституции, и оттуда вернуть её обратно не получится… Но, во-первых, Конституция России – не священная книга, не Священное писание, не Библия. Как внедрили себе в Конституцию, так и уберут оттуда. Это я говорю вам однозначно», – сказал депутат.

«И произойдёт это вследствие больших переговоров, большой сделки. Она будет между разнополярными центрами влияния. С нашей стороны это будут США, с другой стороны это будет Россия, Китай, Иран. И плюс ещё наши союзники, не все, к сожалению, страны ЕС. Не будет единого решения ЕС, Габсбурги своё дело сделают, и у них тоже произойдёт политическое разделение», – разглагольствовал Шевченко.