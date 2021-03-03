Конституция Тихановской: Русофобия и колониальный статус

13.03.2021, Минск, Артём Агафонов

Штаб бежавшей на Запад самопровозглашенной «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской, наконец, опубликовал свой проект новой Конституции. Изначально «президент Света» обещала возврат к Основному закону образца 1994 года, но народ такой вариант не очень впечатлил, а Лукашенко как раз развернул кипучую деятельность в направлении конституционной реформы – объявил о приеме предложений от граждан, подключил к этому делу парламентариев, установил жесткие сроки.

Как раз тогда у Тихановской решили создать свою комиссию по конституционной реформе, свадебным генералом в которой стал престарелый экс-спикер Верховного Совета Мечислав Гриб, а реальным руководителем – Анатолий Лебедько, с 2000 по 2018 год (а неофициально – по сей день) руководивший прозападной либеральной Объединенной гражданской партией. В общем, при таком руководителе не удивительно, что получилось то, что получилось.

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Странности в оппозиционном проекте Конституции бросаются в глаза с первых строк: «Мы, народ Беларуси, осознавая свою ответственность перед настоящим и будущими поколениями, опираясь на многовековую историю развития беларусской государственности от Полоцкого княжества до наших дней, отдавая должное праву, по-беларусски записанному в Статутах Великого княжества Литовского и беларусских Конституциях…».

Вопреки орфографии русского языка слово «белорусский» записано через «а». Такое коверканье – верный маркер националиста, стремящегося продемонстрировать свою нерусскость даже в правописании.

Про белорусскую государственность во времена Полоцкого княжества, конечно, забавно, а про то, что в Статутах ВКЛ что-то было написано на белорусском языке – забавно вдвойне. Такого языка тогда просто не существовало.

С белорусскими конституциями все еще сложнее. Они писались, как минимум, на двух языках – белорусском и русском, а Конституция БССР 1927 года – еще на польском и идиш. С первых строк русскоязычным пытаются указать их место, не гнушаясь при этом фальсификаций истории.

Отменять официальное двуязычие в стране, где подавляющее большинство говорит по-русски, в штабе Тихановской все-таки не решились – это бы поставило крест на политических перспективах не только самой Светланы, но и всех, к этому причастных. Но при этом сделали оговорку – «Уважая право каждого выбирать язык общения, государство осуществляет меры по расширению использования беларусского языка для последующего придания ему в Конституции статуса единственного государственного языка».

В общем, и так имеющее место выдавливание русского языка из общественного пространства будет узаконено, а дискриминация русскоязычного большинства станет государственной политикой.

В конце концов, государственный статус русского языка планируется отменить, оставив только право общаться между собой на «великом и могучем», обещая это право уважать. Впрочем, цену подобным обещаниям мы видим на примере Украины, так что обольщаться не стоит. К языковому вопросу прилагается символика. Тут без сюрпризов – БЧБ, «Пагоня» и лозунг «Жыве Беларусь!».

С приоритетом международного права над национальным в документе все совсем плохо. Положение статьи 9 о том, что ратифицированный международный договор имеет приоритет перед законом и является частью национального законодательства, – еще выглядит достаточно привычно, тем более, что заключать противоречащие Конституции договора запрещено. Однако статья 183, по которой Конституция не может быть изменена, если изменения предусматривают нарушение обязывающих положений международного права, – уже попахивает колониальным статусом, который готовят Белоруссии ее составители.

Где тут забота о хваленом суверенитете? Подозрительно выглядит и пункт о поддержке открытости внутренней и внешней торговли и инвестиций. Намек на поддержку глобализации?

По новомодным западным трендам сделали компромисс – брак по-прежнему остается союзом мужчины и женщины, но при этом государство обязуется содействовать «гендерному обучению и воспитанию».

Смелый шаг – разрешение на митинги не только без согласования, но даже без уведомления властей там, где они не препятствуют дорожному движению. Вкусив диктатуры, хотят вкусить анархии?

Из экзотики – конституционный запрет на ограничение доступа к интернету или какой-либо его части для всего народа или для отдельных сообществ. В общем, если что, разного рода экстремисты, наркодилеры, мошенники, проповедники тоталитарных сект, педофилы и прочие мутные люди, которых по всему миру в Интернете блокируют, в Белоруссии, благодаря Тихановской и Лебедько получат конституционную защиту.

В общем, интересного в конституционном проекте, представленном штабом Тихановской, много и разбирать его можно еще долго. В целом же он представляет собой достаточно типичную, хотя и очень сырую либеральную Конституцию.

Гражданские права в ней расширяются, но при этом заметно сужаются социальные гарантии. При этом уже многие эксперты самого разного толка высказались в том духе, что, хоть проектом и предусмотрена президентско-парламентская модель, от установления новой диктатуры, причем, как со стороны президента, так и со стороны парламента он вовсе не гарантирует.