«Конструкция «Украина» – первое, что должно исчезнуть» – полковник США

Максим Столяров.  
09.09.2025 18:43
  (Мск) , Москва
Просмотров: 343
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина


Украина как страна – совершенно «бессмысленная конструкция», но Западу выгодно ратовать за её целостность, чтобы российско-украинский конфликт не угасал.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина как страна – совершенно «бессмысленная конструкция», но Западу выгодно ратовать за её целостность,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Кого представляет Зеленский? Когда он говорит об идентичности, я на сто процентов за выживание украинской идентичности, украинской нации и народа. Но украинская нация и народ не полностью совпадают с границами, которые существовали.

Ещё в 90-х Бжезинский пытался убедить Клинтона поднять вопрос о границах на Украине, потому что Бжезинский в частном порядке сказал, что Восточная Украина русифицирована, это не настоящая Украина, и так было очень давно. Но эти вопросы никогда не поднимались для обсуждения, потому что мы задали позицию, что границы никогда и нигде не могут измениться», – сказал Макгрегор.

Он отметил, что исторически в Европе границы постоянно претерпевали изменения, и европейские лидеры это делали именно для того, чтобы не вести вечных войн.

«Надо найти время показать вам серию карт за последние 500 лет, как выглядела страна под названием Украина в любой момент времени. И треть или даже больше её – никогда не было частью Украины. Вот, в чём суть. И эта конструкция не имеет смысла, она никогда не была такой значимой, и это первое, что должно исчезнуть в пользу чего-то более устойчивого. И мы отказываемся это делать, потому что считаем, что нам выгодно держать Россию в состоянии войны на Украине», – объяснил полковник.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить