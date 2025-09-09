Украина как страна – совершенно «бессмысленная конструкция», но Западу выгодно ратовать за её целостность, чтобы российско-украинский конфликт не угасал.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Кого представляет Зеленский? Когда он говорит об идентичности, я на сто процентов за выживание украинской идентичности, украинской нации и народа. Но украинская нация и народ не полностью совпадают с границами, которые существовали. Ещё в 90-х Бжезинский пытался убедить Клинтона поднять вопрос о границах на Украине, потому что Бжезинский в частном порядке сказал, что Восточная Украина русифицирована, это не настоящая Украина, и так было очень давно. Но эти вопросы никогда не поднимались для обсуждения, потому что мы задали позицию, что границы никогда и нигде не могут измениться», – сказал Макгрегор.

Он отметил, что исторически в Европе границы постоянно претерпевали изменения, и европейские лидеры это делали именно для того, чтобы не вести вечных войн.