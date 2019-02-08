08.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина за последние годы покинули миллионы высококвалифицированных инженеров и конструкторов, а вместо них население страны получило кучу переименований и эфемерный курс на НАТО и ЕС.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже по тем дорогам, по которым мы с вами поедем в Европейский союз, мы же туда не доедем… За последние пять лет, давайте мы вспомним, что построено в стране? Завод, дорога, мост – что? Зато давайте посмотрим, какое количество улиц переименовано, какое количество областей переименовано. Куда мы только не вступаем и не выходим”, – сказал Куликов.

“Сегодня день рождения нашего величайшего соотечественника Антонова, который построил огромное предприятие, которое обеспечивало работой порядка 100 тысяч человек, которое в год делало 240 самолетов, которое выпустило самый большой самолет в мире, который до сих пор эти недоумки называют украинским самолетом. Вот вся проблема – мы ничего не сделали. Мы переименовали города области, потратили на эти дела кучу денег. Но мы не можем построить ни одной дороги, мы не можем построить ни одного патронного завода”, – добавил политик.

Он напомнил, что когда-то Украина была четвертой страной на рынке вооружений, что давало обеспечивало рабочие места двум – трем миллионам человек.

“Это квалифицированного персонала, не говоря о рабочих, не говоря обо всех остальных. Сегодня этих людей просто не осталось. Люди, которые были конструкторами БТРов, переехали в Россию, человек, который был конструктором самолетов, переехал в Казахстан и так далее», – заявил Куликов.