«Консул Ичкерии в Украине»: Русских в плен не брать!

19.10.2022  21:19 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

ВСУ должны планировать наступательные боевые действия таким образом, чтобы со стороны противника было как можно меньше пленных и как можно больше ликвидированных.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор международной ассоциации «Институт национальной политики», именующий себя «почётным консулом Чеченской республики Ичкерия в Украине» Юрий Шулипа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ должны планировать наступательные боевые действия таким образом, чтобы со стороны противника было как...

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«После уничтожения 200 тысяч российско-фашистских захватчиков и их пособников коллаборантов, агрессор будет лишён возможности удерживать все захваченные им территории, включая АР Крым и город Севастополь. …По мере уничтожения живой силы агрессора, учитывая невозможность дальнейшего физического удержания территории, агрессор будет отступать, легендируя отступление под «жесты доброй воли», «перегруппировки войск» или другие легенды, которые они будут изобретать», – рассуждал лже-дипломат.

«Силам обороны Украины советую планировать и реализовывать любые военные операции стратегического, тактического и оперативного уровня, а также локальные боевые действия на полях битв, чтобы в первую очередь было уничтожено, как можно больше живой силы агрессора.

Необходимо создавать условия, чтобы в ходе наступательных боевых действий было меньше пленных и больше ликвидированных. Так следует действовать всей военной вертикали от верховного главнокомандования до рядового бойца на поле боя», – призвал Шулипа.

Напомним, накануне Верховная рада признала Ичкерию «временно оккупированной РФ республикой».

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