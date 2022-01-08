Консультант ОДКБ: Запад в шоке. Там считали нашу организацию «бумажным тигром»

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Миротворческий контингент ОДКБ в Казахстане может быть усилен.

Об этом в эфире «Вести ФМ» заявил консультант Управления политического сотрудничества Секретариата ОДКБ Игорь Панарин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В случае необходимости они могут быть наращены, потому что в целом численность чуть больше. Одновременно есть более широкий перечень задач. Сейчас в силу специфики ситуации в республике Казахстан остановились на главной функции – охране особо важных государственных объектов. Но в какой-то новой кризисной ситуации мандат будет пересмотрен. Но спектр действий миротворцев определяется документами ООН», – сказал Панарин.

По его словам страны Запада пребывают в шоке от оперативности и слаженности действий миротворцев ОДКБ.

«Она считали, что ОДКБ – бумажный тигр, вспрыгнет, грохнется и ничего не сможет сделать. Конечно для них полная неожиданность оперативная, четкая, слаженная работа как штабного коллектива, так и конкретных исполнителей, тех же летчиков военно-транспортной авиации. Она в шоке: неужели государства-члены ОДКБ могут. Второй шок то, что не только Россия, а контингенты всех стран-членов принимают участие. Они в двойном шоке от того, что наше боевое братство проявилось в такой благородной миссии», – сказал Панарин.