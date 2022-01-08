Консультант ОДКБ: Запад в шоке. Там считали нашу организацию «бумажным тигром»

08.01.2022  22:06 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Дзен, Казахстан, ОДКБ, Россия


Миротворческий контингент ОДКБ в Казахстане может быть усилен.

Об этом в эфире «Вести ФМ» заявил консультант Управления политического сотрудничества Секретариата ОДКБ Игорь Панарин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Миротворческий контингент ОДКБ в Казахстане может быть усилен. Об этом в эфире «Вести ФМ»...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«В случае необходимости они могут быть наращены, потому что в целом численность чуть больше. Одновременно есть более широкий перечень задач. Сейчас в силу специфики ситуации в республике Казахстан остановились на главной функции – охране особо важных государственных объектов. Но в какой-то новой кризисной ситуации мандат будет пересмотрен. Но спектр действий миротворцев определяется документами ООН», – сказал Панарин.

По его словам страны Запада пребывают в шоке от оперативности и слаженности действий миротворцев ОДКБ.

«Она считали, что ОДКБ – бумажный тигр, вспрыгнет, грохнется и ничего не сможет сделать. Конечно для них полная неожиданность оперативная, четкая, слаженная работа как штабного коллектива, так и конкретных исполнителей, тех же летчиков военно-транспортной авиации. Она в шоке: неужели государства-члены ОДКБ могут. Второй шок то, что не только Россия, а контингенты всех стран-членов принимают участие. Они в двойном шоке от того, что наше боевое братство проявилось в такой благородной миссии», – сказал Панарин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть