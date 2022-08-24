Контингент НАТО в Косово перебрасывается на границу с Сербией

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Командующий KFOR (международного контингента НАТО в Косово) генерал-майор Ференц Каяри призвал «все стороны воздерживаться от односторонних действий» и предупредил, что международная миссия в случае беспорядков будет действовать в соответствии со своим мандатом и не допустит баррикад на дорогах, которые, по его словам, мешают свободе передвижения.

Об этом он заявил в интервью, опубликованном на сайте RTK Online.

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«Если будут построены баррикады, это будет препятствовать свободному передвижению, а если соглашение не будет достигнуто, то мы достигнем момента, когда наши силы должны будут действовать, чтобы обеспечить свободу передвижения», – сказал генерал.

По его словам, ситуация с безопасностью в северной части страны успокоилась после недавних событий. Он также выразил надежду, что продолжающиеся переговоры приведут к соглашению.

Каяри признал, что KFOR усилил свое присутствие на севере страны, и подтвердил, что были созданы наблюдательные посты и технические контрольно-пропускные пункты, а также усилено патрулирование по всему региону.

«Эти меры принимаются для того, чтобы быть готовыми к любому инциденту и для большей безопасности. Если будет напряженность, мы будем действовать в соответствии со своим мандатом», — сказал командующий.

Он также заявил, что перед контингентом поставлены «две основные задачи» резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН.

«Чтобы сохранить порядок и безопасную среду в Косово и сохранить свободу передвижения для всех граждан», — напомнил Каяри и попросил, чтобы все было согласовано для достижения политического соглашения.

Ранее в начале августа в связи с решением албанских властей в Приштине о введении в одностороннем порядке косовских автомобильных номеров и новых документов для въезда на территорию края местное сербское население вышло на протесты.

На севере страны жители возвели баррикады, чтобы не допустить передвижения отрядов косовского спецназа ROSU, который отличается своей жестокостью в отношении к сербам.