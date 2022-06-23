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Новости Украины

Американская пропагандистская контора под названием «Институт изучения войны» (ISW) на которую любят сылаться украинские СМИ предполагает, что российские войска в ближайшие дни могут освободить город Лисичанск на Луганщине.

Об этом говорится в свежей публикации на сайте ISW.

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«Войска РФ продолжили продвижение на север к Лисичанску вдоль западного берега реки Северский Донец и 22 июня достигли значительных успехов на юге от Лисичанска», — говорится в сообщении.

Русские, по данным ISW также нанесли авиаудар по Верхнекаменке, что в пределах 10 километров от Лисичанска, вероятно, чтобы помешать украинскому движению в направлении Лисичанска.

«Российские войска, вероятно, будут продолжать перегруппировываться и увеличивать интенсивность операции в районе между Артемовском и Лисичанском, чтобы продвигаться в сторону Лисичанска с дополнительной оси, разорвать украинские линии поставки и попытаться консолидировать контроль над всем районом Северодонецка и Лисичанска в ближайшие дни», — полагает ISW.

Тем временем Народная милиция ЛНР сообщает о том, что силы ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из Северска, по которой Вооруженные силы Украины завозили в Лисичанск боеприпасы и проводили ротации.

«Дорога, помогающая снабжать украинских боевиков, попадает под огонь союзных сил», – говорится в сообщении.

Отметим, согласно данным из открытых источников, основателем и президентом американского Института по изучению войны явдяется жена брата мужа Виктории Нуланд.