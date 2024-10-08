Контора пишет: Запад припомнит Зе-коррупционерам все «хатынки» – украинский эксперт

Вадим Москаленко.  
08.10.2024 23:25
  (Мск) , Киев
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Дзен, Запад, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Ворующие на западной «допомоге» коррупционеры режима Зеленского должны понимать, что Запад не слепой, что может отразиться не только на их политической репутации, но и судьбе.

Об этом на канале «ПолитЭксперт» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ворующие на западной «допомоге» коррупционеры режима Зеленского должны понимать, что Запад не слепой, что...

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«Большие вопросы к Украине в части эффективности использования средств военной помощи. Связано ли это только с коррупцией или с низким уровнем организации, логистики и сопутствующих потерь, вопрос открыт. Но Макрон огласил, что надо теперь жёстко контролировать все транши.

По всей видимости, есть подозрения в очень высокой коррупционной дельте, или той ренте на военных расходах, которая проявляется в Украине. Система реагирования наших западных партнёров на подобные проявления и информацию довольно инерционна, как это было с европейской антикоррупционной системой финансового контроля. Пока они её запустили… сейчас она заработала.

Примерно так будет устанавливаться система контроля и расследований, связанных с коррупционными подозрениями в отношении Украины. К этому нужно отнестись крайне серьёзно. За заявлением Макрона, видимо, стоит эта негласная работа по выявлению, анализу, разработке методик того, как выводятся капиталы из Украины в годы войны, если эти капиталы связаны с бюджетными средствами западных партнёров», – сказал Ермолаев.

Он подчеркнул, что создание механизма мониторинга, упреждения, а затем и реакции – это уже неизбежное будущее.

«Все, кто сейчас строят «хатынки» на украденные деньги то ли на контрактах военных, либо связанных с распилом средств, поступающих в бюджет от западных грантов, должны понимать – машина начинает ехать.

Эти данные и, возможно, последующие санкции будут использованы как раз для того, чтобы на следующем политическом цикле прямо влиять на разных политических игроков в плане их репутации и даже судьбы», – предупредил политолог.

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