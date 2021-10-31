Контракт с «Газпромом»: В Молдове начинается коррупционный скандал

31.10.2021 21:03 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Президент Молдовы Майя Санду никак не отметила подписание так ожидаемого в стране контракта с «Газпромом» (в Молдове было объявлено ЧП, а сама Санду твердила о сложной ситуации). А тут – счастливое разрешение проблемы, и гробовое молчание.

За Санду отметился в своем «инстаграме» ее украинский коллега Владимир Зеленский. Оказывается, после благополучного окончания переговоров в Санкт-Петербурге Майя отзвонилась в Киев… с благодарностями.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В телефонном разговоре Майя Санду поблагодарила Украину за быструю помощь во время энергетического кризиса. Заверил в готовности и дальше помогать в вопросе поставок газа», – написал Заленский.

Речь идет о срочной закупке по спотовым (то есть порядка 1000 долларов за тысячу кубов) 12 млн кубометров газа у «Нафтогаза Украины» всего за несколько часов до подписания контракта на 5 лет с российской корпорацией. За время переговоров Молдова успела назаключать несколько договоров с европейскими фирмами о закупке такого же дорого газа. Правда, там речь шла о поставках всего в миллион кубометров.

«Кстати, почему с «Нафтогазом» 12, если до сих пор было по миллиону? В качестве контактного лица на сайте «Энергокома» был указан Виллем Коппуулсе. Этот голландец работал коммерческим директором компании «Нафтогаз Украины», а сейчас он исполнительный директор компании «Газотранспортные системы Украины». Еще раз: бывший представитель «Нафтогаза Украины» и нынешний представитель ГТС Украины участвовал в проведении тендера через молдавскую компанию «Энергоком», и этот тендер выиграл «Нафтогаз Украины», – описал коррупционную схему в своем телеграм-канале политолог Эрнест Варданян.

Депутат молдавского парламента Богдан Цыдря указывает другие подробности.

«То есть списали ещё более 12 млн$ аккурат в последний день. Видимо, для борьбы с коррупцией. Кстати, что тут схема, уже ежу понятно. Развели нас братцы, чего греха таить. Наварились на нищете и страданиях народа. Даже преступники так не делают. Те грабят богатых, а не нищих. А нищих грабят только подонки», – прокомментировал парламентарий.

Видимо, молдавскую власть совсем не радует перспектива получать пять лет российский газ по цене, заложенной в четкую формулу. Хотелось бы и дальше крутить мутные схемы. За день до подписания контракта молдавский премьер Наталья Гаврилица дала интервью Financial Times. Там она заявила, что в случае отсутствия договоренностей с «Газпромом» ждет от ЕС помощь в размере каких-то жалких 800 миллионов евро в награду за евролояльность.

«Я предпочла бы, чтобы не пришлось выбирать между более дешевым газом и близкими отношениями с Брюсселем», – пригрозила Гаврилица.

И не то чтобы Евросоюз оказался скупым к своим преданным вассалам (хотя на самом деле это так: Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель помог Молдове только грозными словами в адрес «Газпрома», а в деньгах отказал). Но, даже если бы Европа вдруг решила раскошелиться, поставить закупленный от ее щедрот газ было бы нельзя.

Ведь накануне выяснилось, что по «альтернативному» газопроводу Яссы-Кишинев ничего прокачать невозможно. Трубы не подключены к распределительным станциям. То есть, все гордые утверждения молдавского правительства об энергетической диверсификации оказались… преждевременными. Пикантность ситуации в том, что газопровод строился на кредитные средства ЕБРР, предоставленные еще в 2014 году.

Из-за удивительной некомпетентности и идиотической веры в европейскую альтернативу власти Молдовы оттягивали заключение контракта с «Газпромом», который можно было подписать еще в августе и по более низкой цене. В итоге договор подписали, когда страна уже замерзала, и еще переплатили.

«Условия Газпрома были такими: до 400 долларов за 1000 кубометров и выплата исторического долга в 700 млн долларов. В результате придурочных телодвижений и отказа платить долг, имеем 600 долларов за 1000 кубометров и выплату исторического долга в 700 млн долларов. В сухом остатке. Вместо подъёма цены в два раза, цена поднимается в три раза. При этом нас убеждают, что это «победа», потому, что из-за тех же идиотских телодвижений могло быть в 5 раз. Это никакая не победа. Это самое настоящее поражение», – написал в своем «фейсбуке» гражданский активист Денис Недеогло.

Бывший премьер-министр Молдовы, русофоб Ион Стурза тоже недоволен.

«Радуемся ли мы? Конечно! Но потихонечку, робко… Русские себе на уме. Цена пошла вниз. Формула вверх. Остается только один вопрос – сколько стоил этот урок», – заявил он сайту Noi.

Зато молдавский эксперт по энергетике Михаил Пойсек считает, что для русофобского правительства условия контракта просто великолепные.

«Мы договорились о такой цене на газ, о которой не могли даже мечтать, это предел возможностей в тех условиях, как ведет себя Молдова по отношению к России», – сказал Пойсек.

Газовый контракт будет иметь политические последствия для Кишинева, объясняет шеф-редактор RuBaltic.Ru Александр Носович.

«Третий день продолжаются гадания, в чем политический смысл нового газового контракта между Молдавией и Россией. А смысл очень простой: Молдавия от России никуда не уходит и остается в орбите ее влияния. Достаточно прочитать этот контракт, и станет понятно, что для его реализации и возможных корректировок (эта возможность в нем оговорена) в выгодном молдавской стороне направлении, Кишиневу придется держать постоянную связь с Москвой. Какая бы прозападная команда ни была у власти, какими бы жесткими ни были переговорщики у Газпрома, как бы ни было президенту Майе Санду неприятно, что она встречается не с Путиным, а с замглавы его администрации, эти процессы будут продолжаться параллельно с пребывающим в коме «европейским путем» Молдавии», – резюмировал молдавские страсти последних дней Носович.