Контракт Украины с Западом закончился – киевский политолог

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Негласный контракт между Украиной и Западом, по условиям которого «незалежная» получала деньги и оружие, а взамен обязалась воевать против России, подошел к концу.

Об этом эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, Запад теперь занят «контрактом» с Израилем и арабскими государствами, а Украине нужно думать о новых условиях.

«За это время сформировался контракт Запада с Украиной. В чем он заключался? «Вы воюете, а мы платим». Обмен – война в обмен на финансовую и военную помощь. И вот уже сейчас, когда приходят такие изменения, начинаются, и не только в Америке, кстати, и не только в связи с тем, что в Израиле, что туда переходит внимание, а и потому что в Европе тоже изменения есть. Этот контракт разрывается сейчас. Знаете, война в обмен на постоянную, по крайней мере, приемлемую по объемам военную помощь. Значит, с Западом надо искать новый контракт», – сказал эксперт.

«Все, потому что нужно думать им, какой контракт с Израилем, какой контракт с арабами делать. И у нас этот контракт заканчивается, мы должны подумать, а как дальше продолжать войну, в каком варианте, с какими целями, в каком формате, как тыл сделать тылом», – заявил Карасев.